شيخ الأزهر يستقبل السفير البريطاني لبحث تعزيز التعاون المشترك

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بمقر مشيخة الأزهر، جاريث بايلي، السفير البريطاني لدى مصر، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

قد خلقنا الله متساوين في الحقوق والواجبات

وقال الإمام الأكبر، إن نبينا الكريم هو رسول للإنسانية جمعاء، وأن كل الرسائل السماوية جاءت برسالة السلام، وقد خلقنا الله متساوين في الحقوق والواجبات، مختلفين في الشكل والدين والعرق، مؤكدا أن سنة الله في الاختلاف هي حكمة إلهية، وقد أرشدتنا الأديان بالتعامل بالحسنى وروح الأخوة مع هذا الاختلاف؛ حتى يسع هذا الكون الجميع.

وأشار «الطيب» إلى أن الأزهر انفتح على المؤسسات الدينية والثقافية حول العالم لوقف نزيف الكراهية والتعصب بين الشرق والغرب، ليحل مكانها السلام والتعايش والأخوة، مشددا على ضرورة التضامن في مواجهة مشكلات عالمنا المعاصر وأزماته من تدن في مستوى التعليم والثقافة وأزمات بيئية ومجتمعية، وأن هذه المسؤولية واجب إنساني مشترك.

السفير البريطاني يقدر جهود الإمام الأكبر في تعزيز الحوار بين الأديان

من جانبه، قدم السفير البريطاني التهنئة لشيخ الأزهر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدا سعادته بهذا اللقاء المهم، وأنه يقدر كثيرا جهود الإمام الأكبر في تعزيز الحوار بين الأديان، بعد جولاته في أوروبا وتواصله مع قيادات الكنائس الكبرى في العالم.

وأكد جاريث بايلي، حرص بريطانيا على زيادة التعاون مع الأزهر الشريف في المجالات العلمية والدينية، لما لهذه المؤسسة من خبرات كبيرة في تدريب الأئمة ومكافحة التطرف وتعزيز التسامح والسلام العالمي.

الإمام الأكبر: تربطنا بماليزيا علاقات تاريخية وطلابها نموذج يحتذى بهم في الالتزام

كما استقبل الدكتور أحمد الطيب، اليوم الثلاثاء، بمقر مشيخة الأزهر، السفير رجائي نصر، سفير مصر الجديد لدى ماليزيا.

وهنأ الإمام الأكبر، السفير رجائي نصر، على توليه هذه المَهمَّة الجديدة، داعيًا الله -عز وجل- أن يكتب له النجاح والتوفيق في مهامه، ومن بينها العلاقات الدينية والعلمية والثقافية بين الأزهر وماليزيا.

ونوه الإمام الأكبر إلى أن للأزهر علاقات تاريخية مع ماليزيا، وأن هناك أكثر من 7 آلاف طالب منها يدرسون في المؤسسة الدينية، يمثلون بلادهم خير تمثيل، مشددا على أنهم نموذج يحتذى به في الالتزام وتحصيل العلوم، بما يسهم في نشر المنهج الأزهري الوسطي في دولتهم والعالم.

وأعرب السفير المصري لدى ماليزيا، عن تقديره واعتزازه بلقاء الإمام الأكبر، مؤكدا أن شيخ الأزهر رمز ديني عالمي تحظى جهوده وخطاباته باهتمام عالمي كبير، لافتا إلى أنه سيسعى خلال فترة عمله سفيرا لهذه الدولة، على دعم العلاقات الثقافية والعلمية بينها والأزهر.