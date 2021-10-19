جامعة سوهاج توزع الحلوى على العاملين في ذكرى المولد النبوي الشريف

هنأ الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، العاملين بإدارت مبنى المركزية بمقر الجامعة القديم، بذكرى ميلاد الرسول الكريم «صلى الله عليه وسلم»، وتسليمهم علبة من الحلوى ابتهاجاً بهذه الذكرة السعيدة، يرافقه المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد جلال أمين عام الجامعة المساعد.

وخلال تهنئته للعاملين بمبنى الإدارة المركزية، أكد الدكتور مصطفي عبد الخالق، على أهمية الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لما فيه من تعظيم واحتفاء بالنبي الكريم، لأنه عنوان للمحبة والتسامح، داعياً جميع العاملين بالجامعة إلى الاستفادة من دروس ذكرى المولد النبوي، وأهمها التحلي بالأخلاق والإخلاص في العمل وتجويده، والمحافظة على النظام والنظافة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد تلك الذكرى المشرفة على مصر وشعبها وعلى الأمتين العربية والإسلامية بكل الخير و اليمن والبركات.

توزيع الحلوى على العاملين بالجامعة عادة سنوية

ومن جانبه، قال المحاسب أشرف القاضي، إن توزيع الحلوى على العاملين بالجامعة، عادة سنوية تدخل الفرحة والسرور على الجميع، مشيراً إلى أن التهنئة شملت جميع الإدارات بمبنى الإدارة المركزية، أعقبها تقديم علبة حلوى للعاملين بكل إدارة، مهنئاً جميع العاملين بالجامعة بتلك الذكرى العطرة، راجياً من الله أن يعيدها على الجميع بموفور الصحة والسعادة والرخاء.

يذكر أن جامعة سوهاج، تحرص علي مشاركة العاملين بالجامعة في المناسبات، مثل المولد النبوي الشريف، واحتفالات أكتوبر وبداية الأعوام الميلادية والهجرية، والمناسبات الوطنية والدينية، ويتم تقديم هدايا عينية ومادية للعاملين في الجامعة، بصفة مستمرة.