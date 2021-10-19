المترو يوزع حلوى المولد النبوي على ركابه.. الحظ في «التذكرة»

وزعت شركة «اّر. إيه. تي. بي» ديف القاهرة للنقل، المسؤولة عن تشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو، هدايا حلوى المولد النبوي الشريف على بعض الركاب بعدد من محطات الخط، احتفالا بالمولد النبوى الشريف.

المترو: نشارك المواطنين الاحتفال بالمناسبات والأعياد الوطنية

وذكرت الشركة الفرنسية، في بيان رسمي لها اليوم، أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الشركة على مشاركة المواطنين من مستخدمي الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق، في الاحتفال بالمناسبات والأعياد الوطنية، لتعزيز تجربة مستخدمي الخط وتقديم تجربة نقل فريدة لجميع الركاب.

اختيار الفائزين بعلب الحلوى بناء على رقم التذكرة

وبحسب البيان، وقع الاختيار على عدد من الركاب لفوزهم بالجائزة، بناء على رقم التذكرة المحددة مسبقا، وتسليمهم حلوى المولد النبوى الشريف بشكل مفاجئ فى 5 محطات هي: (العباسية، كلية البنات، هليوبوليس، الهايكستب، عدلي منصور)، ما خلق جو من البهجة والسرور لجميع ركاب المحطات الذين أبدوا سعادتهم بالتجربة الجديدة.

ويشمل الخط الثالث لمترو الأنفاق 19 محطة بطول 23 كم لربط منطقة وسط البلد بالمحطة المركزية التبادلية بعدلي منصور، من خلال محطات في المناطق الحيوية كافة، إضافة إلى 15 محطة جديدة تحت الإنشاء، ليكون محور عرضي يربط بين شرق القاهرة وغربها، وتبدأ ساعات العمل اليومية من الساعة 5 صباحا حتى الساعة 12 صباحا.

ويواصل الخط الأخضر الثالث، تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس، وهناك تعليمات مشددة بعدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية، كما أنّ حركة القطارات منتظمة ولا يوجد بها أي عطل.