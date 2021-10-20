اليوم.. آخر موعد لشركات السياحة للتقدم لإعفائها من «الأدنى للأجور»

أعلنت غرفة شركات السياحة أن اليوم الأربعاء، هو الموعد الأخير لتقدم الشركات بطلبات للغرفة لاستثنائها من دفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والمحدد بـ 2400 جنيه، فضلا عن استثنائها من دفع العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص والتي لن تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 60 جنيها.

شرط الاستثناء من دفع الحد الأدنى للأجور

وأوضحت الغرفة، في بيان لجميع أعضائها، أن الشرط اللازم توافره للحصول على الاستثناء هو تعرض الشركة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجر، يجوز لها التقدم بطلب للاستثناء من الالتزام بتطبيقه.

24 أكتوبر آخر موعد للمطاعم للتقدم بطلبات الاستثناء

وفي ذات السياق، قال عادل المصري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن آخر موعد لتقدم المنشآت والمطاعم السياحية بطلبات الاستثناء من دفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بقطاع المنشآت السياحية والمطاعم هو يوم 24 أكتوبر الجاري، لافتا إلى أن الغرفة لن تتلقى أي طلبات من المنشآت بشآن الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بعد هذا الموعد.

وأضاف أن المجلس القومي للأجور خلال اجتماعه الذي عُقد يوم 27 يونيو الماضي، أقر وضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه وذلك اعتبارا من 1 يناير المقبل، إضافة إلى وضع حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص على ألا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 60 جنيها، موضحا أنه أقر أيضا أنه حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجر بواقع 2400 جنيه، فلها الحق أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام به على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة.

يشار إلى أن غرفة المنشآت الفندقية حددت يوم 30 أكتوبر المقبل آخر موعد لأعضائها للتقدم بطلبات لاستثنائها من دفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالفنادق.