إزالة 132 حالة تعديات على النيل والمجاري المائية بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن إزالة 132 حالة تعديات على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الري، في نطاق المحافظة، بمساحة 6930.5 متراً مربعاً، مشدداً على استمرار الحملات الموسعة لإزالة كافة التعديات في غضون 6 أشهر، بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، ومديرية الأمن، والإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الواضحة في هذا الشأن.

المتابعة مستمرة والتعامل بحسم مع كافة التعديات

وأكد محافظ سوهاج أن التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية بشأن التعديات علي المجاري المائية جاري تنفيذها بكل حزم، موجها بالمتابعة المستمرة والتعامل الحاسم مع كافة التعديات، للحفاظ على المقدرات المائية وحق الشعب.

تنفيذ 112 قرار إزالة بالري و6 قرارات بالصرف و14 قراراً بحماية النيل

ومن جانبه أوضح مجدي إبراهيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري بسوهاج، أن الإزالات شملت تنفيذ 112 قرار إزالة بالإدارة العامة للري، بمساحة 3145.5 متراً مربعاً، وعدد 6 قرارات إزالة بالإدارة العامة للصرف، بمساحة 1205 أمتار مربعة، وعدد 14 قرار إزالة بالإدارة العامة لحماية النيل، بمساحة 2580 متراً مربعاً.

يذكر أن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، يحرص على متابعة ملف التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية بصفة مستمرة، وكلف الوحدات المحلية للمجالس المدن والقرى بتنفيذ الإزالات بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شدد المحافظ علي ضرورة متابعة أعمال البناء التي تتم خاصة أثناء العطلات الرسمية وأيام الإجازات الرسمية، والتعامل الفوري مع تلك الحالات، حيث شهدت محافظة سوهاج تنفيذ إزالات لأبراج سكنية مخالفة، كان أبرزها برج جرجا، للتعدي على أملاك الدولة وأحد المجاري المائية.