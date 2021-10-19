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محمود مسلم

ضبط أعمال حفر وتنقيب عن الآثار بمركز أبو النمرس.. «فيديو»

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الوطن
08:59 م | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
تنقيب عن الآثار

تنقيب عن الآثار

تمكنت محافظة الجيزة، من ضبط أعمال حفر وتنقيب غير مشروع عن الآثار بعقار بشارع سوق الأحد بقرية المنوات بمركز ومدينة أبو النمرس، وذلك في إطار حملات المتابعة الدورية التي تجريها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

المحافظة تتحفظ على المضبوطات

وتحفظت المحافظة، من خلال مركز ومدينة أبو النمرس، على الوسائل المستخدمة في الحفر والتنقيب، من مواسير ورافعات وأدوات ومعدات حفر وماتور شفط المياه.

تحرير محاضر بالواقعة

كما جرى تحرير محاضر بالواقعة، وجرى التنسيق مع الأجهزة الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين ججرى ضبطهم أثناء تنفيذ أعمال الحفر.

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