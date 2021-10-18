غلق مراكز صحية شهيرة وسناتر تعليمية مخالفة بأحياء الجيزة

واصلت مدن وأحياء ومراكز الجيزة حملاتها المكبرة لإعادة الانضباط للشارع الجيزاوي، ومواجهه ظاهرة البناء المخالف، وللتصدي للمحلات غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تنفيذآ لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

مواصلة الحملات على المحلات والمقاهي المخالفة بالعجوزة

وأكدت محافظة، الجيزة في بيان اليوم الاثنين، أن حي العجوزة، برئاسة اللواء ياسر سامي مدين، واصل حملاته على المحلات والمقاهي المخالفة، التي شملت شوارع «السودان والمراغي وشهاب وسوريا وجامعة الدول العربية والعراق ولبنان ودمشق و26 يوليو»، وميدان «سفنكس»، وقطاع «أرض اللواء»، إضافة إلى شوارع «عبد الرازق جوهر وعبده خطاب وأحمد خطاب وترعة الزمر».

كلبشة سيارات معارض على أرصفة شارعي السودان وأحمد عرابي

وأشارت المحافظة، في بيانها، إلى أن الحملات أسفرت عن غلق ومصادرة محتويات 2 مركز صحي شهير مخالفين، وضبط عدد من المخالفات، ومصادرة سقالة بشارع «الثبات»، لإقامتها بدون تصريح، وكلبشة عدد من السيارات للانتظار على الأرصفة، تابعة لمعارض سيارات بشارعي «السودان وأحمد عرابي».

تشميع سنتر تعليمي ورفع 358 حالة إشغالات ببولاق الدكرور

وأشار بيان محافظة الجيزة إلى تكثيف حي بولاق الدكرور، برئاسة المهندس عبد الله نور، حملاته على مدار اليوم، للحد من الإشغالات والتعديات الموجودة على الطريق العام، لافتاً إلى قيام الحي بتنفيذ حملة مكبرة للتصدي لظاهرة الإشغالات والمحال المخالفة، شملت شوارع «العمدة والملكة وترعة عبدالعال 1 والرشاح ومحمد عزت ومحمد عبد الصمد»، وأسفرت عن غلق وتشميع سنتر تعليمي، و2 ورشة، لإدارتهم بدون ترخيص، وضبط 358 حالة إشغالات متنوعة، وإيداع المضبوطات مخازن الحي، بالإضافة إلى إزالة 4 أعمدة بالدور الثالث بعد الأرضى بالعقار الكائن بشارع «المؤمن بالله»، متفرع من شارع «الرشاح»، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

ضبط وإعدام كبدة فاسدة غير صالحة في مطاعم بميدان الجيزة

وأضاف البيان أن حي جنوب الجيزة، برئاسة المهندس طه عبد الصادق، كثف الحملات التفتيشية والتموينية للتأكد من السلع والأغذية المعروضه للمواطنين، حفاظاً على سلامتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتاً إلى قيام حي جنوب بشن حملة على عدد من المطاعم بنطاق ميدان الجيزة، أسفرت عن ضبط وإعدام كبدة فاسدة غير صالحه للاستخدام الآدمي، خلال الحملات التفتيشية على المطاعم.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة

وأكدت محافظة الجيزة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة، التي تم رصدها خلال الحملات التي شاركت فيها إدارات التموين والصحة والطب البيطري والبيئة بحي جنوب الجيزة.