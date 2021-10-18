محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ خطة الرصف بالمراكز والأحياء

تواصل محافظة الجيزة تنفيذ أعمال رصف وتطوير عددا من المحاور المرورية الهامة في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري .

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نسب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير الجاري بأحياء الهرم والعمرانية والعجوزة وبولاق ومدينة الحوامدية للوقوف على نسب التنفيذ.

الانتهاء من تنفيذ الطبقة الأسفلتية

واطلع المحافظ على مجهودات حي العمرانية والتي شملت الانتهاء من تنفيذ الطبقة الأسفلتية الرابطة بشوارع مدكور واستديو مصر وهي من متفرعات شارع الأهرام واستكمال تنفيذ الطبقة الإسفلتيه الرابطة بشارع شكري المتفرع من شارع الهرم حتى شارع حامد عبد العظيم .

وفي حي العجوزة، تم البدء في تنفيذ الطبقة الرابطة للأسفلت بشارع سوريا بدءا من شارع السودان وحتى شارع شهاب .

وفي حي الهرم تم وضع طبقه الأسفلت السطحية بشوارع زغلول و المنشية بالإضافة إلى شارع المدينة المنورة بمنطقة المريوطية بنطاق فيصل، كما بدأ حي جنوب الجيزة أعمال الرصف بشوارع أحمد شوقي وفرحات، أحد متفرعات شارع البحر الأعظم .

ونفذ حي بولاق الدكرور أعمال رصف لشارع المجاري المتفرع من شارع مشرفة، كما تم استكمال العمل بشارع الجمهورية وشارع النزهة وإزالة التعديات لتوسعة الطريق تمهيدا للبدأ في أعمال الرصف بمدينة الحوامدية .