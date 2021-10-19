مقتل شاب على يد عاملين بـ«آلة حادة» في الجيزة

مشاجرة حادة نشبت بين شاب وعاملين في أحد الشوارع بمنطقة الصف التابعة لمحافظة الجيزة، انتهت بإنهاء حياة الشاب باستخدام آلة حادة، بعد ثوانٍ معدودة من تلقي ضربة قاتلة أسقطته على الأرض جثة هامدة.

تفاصيل واقعة مقتل شاب على يد عاملان في الصف

واقعة مأساوية كانت على مرأى ومسمع من الجميع، تعالت فيها الأصوات وتطورت تشابك بالأيدي، بسبب خلافات متعلقة بالعمل، انتهت بجريمة قتل راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، وسط حالة من الحزن والاستياء سيطرت على أهالي المنطقة.

بعد دقائق قليلة من حدوث الواقعة، تلقت غرفة النجدة بلاغًا، يفيد بقتل شاب في منطقة الصف على يد عاملين، نتيجة تعرضه للضرب والاعتداء المبرح الذي أودى بحياته في النهاية، عقب تلقيه ضربة نافذة من أحد المتهمين، باستخدام آلة حادة.

القبض على المتهمين

انتقل رجال المباحث لموقع الحادث، وتم إلقاء القبض على المتهمين، ونقلت جثة المجني عليه إلى المشرحة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت المباحث النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي؛ لتشريح جثمان الشاب لبيان أسباب الوفاة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي لا تزال مستمرة.