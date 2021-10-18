الداخلية تشن حملة ضد «النصابين» من الجيزة للإسكندرية.. أحدهم مقدم برنامج

تكثف أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

ووفق بيان أصدرته الوزارة، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تنسيقًا مع قطاع الأمن الوطني قيام «أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة»، بممارسة نشاط احتيالي تخصص في الاستيلاء على أموال المواطنين، من خلال قيامه بتقديم برنامج على بعض القنوات الفضائية، يعرض من خلاله مقاطع فيديو لأسرة فقيرة وحالات مرضية ومساجد تحت الإنشاء.

النصب على المواطنين بحجة التبرع للفقراء

وطالب المتهم، خلال برنامجه بالتبرع لمساعدة تلك الأسر وعلاج الحالات المرضية والتبرع لبناء المساجد، إذ نشر أرقام هواتف محمولة تخصه أثناء عرض البرنامج للتواصل معه؛ لتلقى تلك التبرعات من داخل وخارج البلاد، حيث استقبل من ضحاياه مبالغ مالية على حسابه الخاص، الذي قام بفتحه لذلك الغرض بأحد البنوك دون الحصول على ترخيص من الجهات بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أمكن ضبط المتهم بدائرة المركز وبحوزته «هاتفًا محمولًا»، وبفحصه الهاتف تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه.

ضبط شخص نصب على مواطني الإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من «3 مواطنين - مقيمين بمحافظة الإسكندرية»، بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم؛ بدعوى توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات، تبين قيام «مدير لإحدى شركات تجهيز المطاعم ـ له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية» بممارسة نشاط احتيال على المواطنين، من خلال تلقي مبالغ مالية منهم؛ بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تأسيس المطاعم والكافتيريات مقابل أرباح بالمخالفة للقانون، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بنحو «3 ملايين جنيه» من الشاكين وتوقفه عن سداد أصول المبالغ وأرباحها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بممارسة النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.