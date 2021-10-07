رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد المزرعة التعليمية والبحثية بكلية الزراعة  

أجرى الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، جولة تفقدية، اليوم، بالمزرعة التعليمية والبحثية التابعة لكلية الزراعة، رافقه الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور يحيى زكريا عيد عميد كلية الزراعة.

وتفقد رئيس الجامعة منطقة الزراعات المحمية ومزرعة الفاكهة ومزرعة نباتات الزهور والزينة والبنية التحتية للمزرعة لاستكمال الاستعدادات المطلوبة لبدء البرنامج الدراسي المميز لمرحلة البكالوريوس «تكنولوجيا الزراعات المحمية»، الذي تمت الموافقة علية مؤخرا من المجلس الأعلى للجامعات.

كما زار رئيس الجامعة مزرعة الإنتاج النباتي وتفقد ضم محصول الأرز وأيضا مناقشة التوسعات المستقبلية لإنشاء جامعة كفرالشيخ الأهلية والتكنولوجية، وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ أن إدارة الجامعة تسعى إلى تطوير كافة المزارع والوحدات الإنتاجية التابعة للجامعة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقا لإستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

ووجه «دسوقي»، بضرورة الاعتماد على التكنولوجيا الزراعية في تطوير مزارع الإنتاج الزراعي والحيواني والاستفادة من البحوث الزراعية المتطورة، لزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني انطلاقاً من دور الجامعة في تنمية المجتمع وخدمة البيئة.

«دسوقي» يشيد بمزارع كلية الزراعة

وأشاد رئيس جامعة كفرالشيخ بما تضمه كلية الزراعة من مزارع متعددة المجالات، مؤكدا تقديم الدعم الكامل للوحدات والمزارع الإنتاجية بالجامعة لتغطية احتياجات المجتمع.

وقال الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الزيارة تأتي في إطار حرص رئيس الجامعة على إجراء تطوير كافة المزارع والوحدات الإنتاجية التابعة للجامعة وما تشمله من مزارع حيوانية وطيور داجنة ومزارع خضر وفاكهة.

وأوضح الدكتور يحيى زكريا عيد عميد كلية الزراعة، أن الزيارة تأتي تأكيداً على الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به الجامعة ، مشيرا إلى أهمية استخدام البحث العلمي لزيادة إنتاج المحاصيل وزيادة إنتاج الثروة الحيوانية والوحدات الإنتاجية.