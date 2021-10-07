جوالات جامعة كفر الشيخ يشاركن في مبادرة للتطعيم بلقاح كورونا 

شاركت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة كفر الشيخ، على مدار ثلاثة أسابيع متتالية، في مبادرة «إحمي نفسك ووطنك»ـ لتلقي لقاح كورونا بالنقاط المحددة في كليات الجامعة، من خلال فريق مميز من طالبات الجوالة لتنظيم وتسجيل البيانات للمتقدمين من الطلاب للحصول على اللقاح .

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة والدكتور صفوة شلبي مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة وفريق العمل بالإدارة، في إطار اهتمام الجامعة بتنمية مهارات الطلاب واستغلال طاقاتهم، حيث يعتبر نشاط الجوالة من أفضل الأنشطة الخدمية التي تساهم في استثمار طاقات الشباب وتنميتها بما يعود عليهم وعلى مجتمعاتهم بالنفع كما تكسبهم مهارات وخبرات تفيدهم في حياتهم العملية .

الجامعة تناشد منتسبيها تلقي لقاح كورونا

ويشارك فريق جوالات جامعة كفرالشيخ من الطالبات في إطار خطة إدارة الجامعة لتطعيم منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بلقاح فيروس كورونا، من خلال مبادرة «إحمي نفسك .. إحمي وطنك»، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية الدولة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للوقاية من أخطار الإصابة والعدوى، وحرصاً علي سلامة طلاب ومنتسبي الجامعة، واستعداداً لاستقبال العام الجامعي الجديد.

وأعلنت جامعة كفر الشيخ عدم دخول الطلاب إلى الحرم الجامعي مع بداية العام الدراسي الذي سيبدأ بعد غد، دون تلقي اللقاح وتقديم الشهادة المعتمدة التي تفيد تلقيه لقاح فيروس كورونا.