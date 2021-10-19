مركز شباب الإنشاصية يستخدم الـVAR: دورة كروية بتقنية عالمية بالمنصورة

منذ انتشار تقنية الفار في المسابقات الكروية الكبرى، بعد انضمامها رسميًا لقوانين لعبة كرة القدم في 2018، وأصبحت محط اهتمام اتحادات الدول الكروية لتكون الحكم المساعد في المباريات لتحقيق العدالة، وكان من بينهم اتحاد الكرة المصري الذي أعلن رسميًا تطبيق الفار في مبارياته من 2020.

تطبيق تقنية الفار في الدورة الصيفية بالإنشاصية

وفي الوقت الذي لا يستطيع «الكاف» تطبيق تقنية الفار في كل مبارياته بدوري أبطال إفريقيا، استطاعت مؤخرًا بعض مراكز الشباب بقرى ونجوع مصر بتطبيقها، الأمر الذي أخذه البعض على شاكلة «الطرافة» إلا أنه كان أمرًا في منتهى الجدية من قبل مجلس إدارات مراكز الشباب حيث اتجه مركز شباب الصلاحات بالدقهلية منذ عام بالإقبال على هذه الخطوة، وكان آخرهم استخدام مركز شباب الإنشاصية التابع لإدارة الشباب والرياضة بأجا بمحافظة الدقهلية تقنية الفار أثناء «دورة الوفاء» الصيفية لكرة القدم أثناء 44 مباراة.

تقنية الـ VAR بمركز شباب الإنشاصية بحضور 28 فريقًا

وانطلقت الدورة برئاسة الكابتن أحمد سالم رئيس مجلس إدارة النادي، وعمرو العشماوي أمين الصندوق باستخدام تقنية الـ VAR، على ملعب مركز شباب الإنشاصية بحضور 28 فريقًا من مراكز الشباب المجاورة «أجا وميت غمر والسنبلاوين».

«سالم»: تقنية الـ VAR لحفظ حقوق الفرق

وانطلاقا من أن تقنية الفار تحقق العدالة الكروية، حرص الكابتن أحمد سالم رئيس مجلس إدارة النادي، بتطبيق تقنية الـ VAR، لحفظ حقوق كل الفرق قائلًا: «نحن في مركز شباب الإنشاصية دائماً ما نسعى لصنع شيء مميز غير مسبوق، حيث يعد مركز شباب القرية واحداً من أوائل مراكز الشباب الذين استعانوا بهذه التقنية لمساعدة الحكام في بعض القرارات الصعبة التي من المؤكد التعرض لها».

استخدام الفار في 44 مباراة بالدورة

من جانبه، أكد رامي عيسى المنسق العام للدورة وكابتن فريق الإنشاصية، أنه جرى استخدام تقنية الفار في 44 مباراة حتى الآن، وفي نفس الوقت فإن لجنة الحكام من خيرة وأفضل الحكام في مركز أجا بالدقهلية.

وأوضح أن من المشاركين معنا في التحكيم كابتن السعيد اليماني كابتن محمد عبد المنعم، وكابتن سعد الجيد حكم الدوري الممتاز بالميني فوتبول والعائد من المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للميني فوتبول بنيجيريا التي حصلت عليه منتخب مصر.

عروض الووشو في استاد المنصورة

ومن جهة أخر، قدم عدد كبير من اللاعبين واللاعبات قطاع الووشو «الكونغ فو» باستاد المنصورة الرياضي من مختلف الأعمار السنية العروض الفنية لهذه اللعبة بغرض عرض جمالية هذه الرياضة، وتعتمد الأساليب على عدد من الضربات والأوضاع المختلفة التي يقوم بها اللاعبون بشكلٍ منتظمٍ ومتفقٍ عليه بكامل القوة واللياقة والمرونة والتركيز العالي.