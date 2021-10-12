أخبار المنوفية اليوم.. مصرع طالب أسفل قطار وتسليم مركز شباب الباجور

شهدت محافظة المنوفية العديد من الأحداث الهامة اليوم الثلاثاء، بدأت بسقوط أمطار خريفية خفيفه مع استقرار حالة الطقس، ومصرع طالب أسفل عجلات قطار بركة السبع أثناء عودته من المدرسة، وتسليم مركز شباب الباجور بالقوة الجبرية بعد رفض المجلس الحالي تسليمه للجنة المؤقتة.

مصرع طالب أسفل قطار أثناء عودته من المدرسة

لقي طالب مصرعه يُدع «أ.ح.»، أسفل عجلات قطار مصر الإسكندرية، بالقرب من محطة قطار بركة السبع بمحافظة المنوفية، أثناء عودته من المدرسة إلى المنزل، وأثناء مروره شريط السكك الحديدية دهسه القطار، ولقى مصرعه في الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثمان إلى المستشفى، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

تسليم مركز شباب الباجور بالقوة الجبرية

وأكد مصدر مسؤول بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية أنه سيتم تسليم مركز شباب الباجور بالقوة الجبرية، بعد رفض مجلس الإدارة الذي تم حله، تسليم المركز للجنة المؤقتة، التي تم تشكيلها من الجهة الإدارية الممثلة في مديرية الشباب والرياضة، بينما رد مجلس الإدارة الذي تم حله بأنه لن يترك حق النادي، وسيضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العدوان على المال الخاص بمركز شباب الباجور، وفق ما جاء في بيان نشره على صفحة النادي بموقع «فيسبوك».

إزالة 1584 حالة تعديات على أملاك الدولة بالمنوفية

وكشف بيان لمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بلغ ألف و584 حالة تعديات حتى الآن، بمختلف جهات الولاية بنطاق المحافظة، مؤكداً على استمرار التصدي لكافة أشكال التعديات المخالفة ومواصلة الجهود لاسترداد الأراضي، حفاظاً على هيبة وحقوق الدولة.