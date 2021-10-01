خريطة 17 مركز شباب لتطعيم طلاب الجامعات بلقاح كورونا في الدقهلية

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية، اليوم، عن فتح 17 مركز شباب بنطاق المحافظة لإعطاء لقاح فيروس كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد العليا، الحكومية والخاصة، والأزهرية، والأهلية.

مكي: فتح 17 مركز شباب لإعطاء لقاح كورونا لطلاب الجامعات

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن أماكن تلقي لقاح فيروس كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد العليا، أصبحت متاحة داخل 17 مركز شباب، موجها بتكثيف حملات التوعية لطلبة الجامعات بضرورة التوجه للحصول على لقاح فيروس كورونا، وذلك بالتوجه مباشرة للمراكز المعدة لذلك للتسجيل والتطعيم الفوري وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.

أسماء مراكز الشباب المجهزة لإعطاء لقاح كورونا

وأضاف مكي، في تصريح صحفي، أن مراكز الشباب المفتوحة لإعطاء لقاح كرورنا لطلاب الجامعات هي:

مركز شباب نادي أجا

مركز شباب بلقاس

مركز شباب مدينة الجمالية

مركز شباب الدراكسة

مركز شباب ميت سلسيل

مركز شباب تمي الأمديد

مركز شباب محلة الدمنة

مركز شباب سندوب

مركز شباب شربين.

مركز شباب نادي بني عبيد

مركز شباب المدينة بالمطرية

مركز شباب ميت غمر

مركز شباب المدينة بالسنبلاوين

مركز شباب المنزلة

مركز شباب نادي نبروه

مركز شباب مستعمرة الجزاير

مركز شباب نادي طلخا.

انتشار فرق مبادرة معا نطمئن

وفي سياق متصل أعلنت مديرية الصحة عن استمرار فعاليات مبادرة وزارة الصحة «معا نطمئن» بمدينة المنصورة والتي شهدت انتشار فرق التواصل المجتمعي بأنحاء المدينة اليوم الجمعة الموافق الاول من اكتوبر لمساعدة المواطنين في التسجيل لتلقي اللقاح وتوعيتهم بجميع الاجراءات الاحترازية وتوجيههم للتطعيم بمراكز الشباب.