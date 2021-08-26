إلغاء تقنية الـ«VAR» في الدوري باستثناء مباراتين

كشفت قناة «أون تايم سبورت»، عن إلغاء تقنية الفيديو «VAR» في مباريات الدوري، باستثناء مباراتي الأهلي والزمالك أمام كل من أسوان والبنك الأهلي، في الجولة الأخيرة من عمر بطولة الدوري المصري.

وقال مراسل قناة «أون تايم سبورت»، خلال تغطيته لمباراة المصري وطلائع الجيش في الجولة الأخيرة من عمر بطولة الدوري المصري، على ملعب المكس، بأن تقنية الفار غير موجودة في مباراة اليوم، لافتا إلى أن تقنية الفار، ستوجد في مباراة الأهلي وأسوان والزمالك والبنك الأهلي فقط.

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