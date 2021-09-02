اصطدام قطار روسي بتوك توك في محافظة قنا دون تعطل خط السكة الحديد

اصطدم القطار رقم 1008 الروسي ب«توك توك» على مزلقان غير شرعي ما بين قرية الياسنية وقرية فاو بحري بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، دون وقوع إصابات.

وتلقت الأجهزة المعنية في المحافظة، بلاغ يفيد اصطدام القطار الروسي 1008، بتوك توك دون وقوع إصابات.

وقال مسؤول في محطة دشنا، إن سائق القطار اصطدم بمركبة «توك توك» على مزلقان غير شرعي أثناء عبوره عليه، بقرية الياسنية التابعة لمركز دشنا، دون وقوع إصابات، موضحا أن القطار استكمل رحلته، لعدم تأثر القطار بالاصطدام، كما أن حركة القطارات لم تتأثر.

وأضاف المسؤول في تصريحه، أن القطار الروسي كان منطلقا من الإسكندرية وفي طريقه لاستكمال رحلته إلى أسوان.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث ورفعت التوك توك، ويجرى الآن البحث عن صاحبه الذي فر هاربا، ويشار إلى أن المنطقة بين دشنا ونجع حمادي تشهد حوادث عدة لوجود ممرات غير شرعية، وكان أخر حادث الشهر الماضي حينما اصطدم قطار بتروسيكل.