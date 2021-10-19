اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينتي أبوقرقاص وديرمواس بالمنيا

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، المخطط الاستراتيجي لمدينتي أبوقرقاص و ديرمواس، وذلك وفقاً لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، وبذلك يكون قد تم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ9 مدن على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار، سكرتير عام المحافظة، والمهندس مجدي ربيع، رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة أسماء صلاح، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية

أكد المحافظ أن الاعتماد يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني، وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ الاشتراطات البنائية ومنع التعدي على أملاك الدولة.

وشدد محافظ المنيا على أهمية إنجاز المخططات التفصيلية لباقي المدن، وضرورة الالتزام بالقانون وتنفيذه لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة.

الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ9 مدن

وأوضحت مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة أنه تم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ9 مدن على مستوى المحافظة، كما تم الانتهاء من المخطط التفصيلي لعدد 7 مدن، ويجري إنهاء المخطط التفصيلي لمدينتي ديرمواس ومطاي.

وقال المحافظ إن مراكز المحافظة تواصل تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات بالبناء والزراعة على الأراضي أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية، من جهات الولاية، والوحدات المحلية، ومديرية الأمن، والجهات المعنية، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف، والتعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية في المهد، وتحرير محاضر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.