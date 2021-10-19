ماراثون رياضي بجامعة المنيا احتفالا بانتصارات أكتوبر

أطلق الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، شارة بدء الماراثون الرياضي، الذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الطلاب، صباح اليوم من أمام مبنى رئاسة الجامعة، ضمن فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية الذي يتم تنفيذه خلال شهر أكتوبر احتفالاً بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة تحت شعار «وعيك .. أمنك»، بمشاركة 190 طالبا من مختلف كليات الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام عبد الرحيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومنسقي الأنشطة بالكليات، ومديري الإدارات، ورؤساء مكاتب رعاية الطلاب بالكليات.

مارثون بجامعة المنيا تحت شعار «عظم شهيدك»

وأكد «عبد النبي»، أن المارثون جاء تحت شعار «عظم شهيدك»، تخليداً لذكرى انتصارات أكتوبر، وخلق منافسة رياضية شريفة، وتحقيق مردودا رياضيا يساهم بفاعلية في تنشئة الأجيال على الصبر وتُعزز مسيرة النجاح وتحقيق الإنجازات، وممارسة مهارات واكتساب قدرات بدنية وذهنية واجتماعية وتربوية ووطنية، فضلًا عما يصاحب ممارسة الرياضة من تأكيد على الروح الرياضية، وحفظ النظام والسلوك، والإبداع في الأداء.

وأضاف الدكتور عصام فرحات، أن الماراثون بدأ من أمام مبني رئاسة الجامعة داخل الحرم الجامعي، بطول الطريق الرئيسي، مرورا بكلية الفنون الجميلة وحتى إستاد الجامعة الرياضي على مسافة 2 كيلومتر، وتم الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء تجمع الطلاب، وقياس درجات الحرارة لجميع المتسابقين المشاركين قبل بدء الماراثون.

قام بالتنفيذ الدكتور أحمد بسيوني مدير إدارة النشاط الرياضي، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، ويسري خلاف مدير إدارة مركز الأنشطة الطلابية لمتحدي الإعاقة، والأخصائيون الرياضيين بالإدارة والكليات.