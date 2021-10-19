حملة «بالوعى مصر بتتغير للأفضل» تصل المنيا بالشراكة مع «حياة كريمة»

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن حملة «بالوعي… مصر بتتغير للأفضل»، في محافظة المنيا لتصل إلي محطتها الثانية عقب انطلاقها في بمحافظة بني سويف لتواصل الانطلاق في إطار المرحلة الأولى التي تضم «بني سويف، المنيا، أسيوط وسوهاج»، وذلك بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة.

تعمل الحملة في 82 قرية ونجع بمحافظة المنيا

وتستهدف الحملة كافة القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث ستعمل الحملة فيما يزيد علي 82 قرية ونجع بمحافظة المنيا، وتركز الحملة على نشر الوعي بشأن أربع قضايا أساسية «الزيادة السكانية والزواج المبكر والتمكين الاقتصادي وتنمية الطفولة المبكرة».

حصر الخدمات غير المُتاحة أو غير الكافية

كما تركز الحملة على أهمية توجيه الأسر إلى أماكن تقديم الخدمات وإرشادهم على المستندات المطلوبة منهم، كما تستفيد الحملة من حصر الخدمات غير المُتاحة أو غير الكافية أثناء جولتها لتعلم على توفيرها إما من طرفها أو بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية والجمعيات الأهلية.

وقد حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على تواجد العاملين بالمديريات والإدارات الاجتماعية والقائمين على برنامج «تكافل وكرامة» للرد علي استفسارات وشكاوى المواطنين والرد عليها من خلال التحقق من بيانات المواطنين المرقمنة على أجهزة التابلت.

توفير الأتوبيسات لنقل المواطنين للاستفادة من خدمات الحملة

وتشهد الحملة إضافة قوافل للرمد والعظام، وكذلك توفير خدمة منصة التواصل التفاعلي، حيث يكتب المواطن كلمة «منيا» ويرسلها علي الرقم 1442 لتظهر أماكن الحملة في المحافظة مع توفير الأتوبيسات لنقل المواطنين للاستفادة من خدمات الحملة، ومن المتوقع وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف أسرة بكل مركز من المراكز الخمسة المستهدف الوصول إليها في محافظة المنيا لتشمل حوالي 75 ألف سيدة في سن الإنجاب، وبصفة خاصة من تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي الخدمات التي تقدمها الحملة من خلال نماذج محاكاة لبرامج 2 كفاية، التمكين الاقتصادي «فرصة»، الحضانات، والتوعية بأضرار للزواج المبكر وفتح المجال لتعليم الفتيات، كما حرصت على لقاء المواطنين والاستماع لمطالبهم، وحثت القباج المواطنين على التفاعل مع الحملة لما تقدمه من خدمة تساهم حقيقة في تصحيح العديد من المفاهيم الخاطئة، كما تساهم في إحالتهم للخدمات الملائمة لاحتياجاتهم.

ربط الدعم النقدي بمشروطية الرعاية الصحية للأم والطفل

وأضافت القباج، أن الوزارة ربطت الدعم النقدي بمشروطية الرعاية الصحية للأم والطفل وإلحاق الأطفال في سن الدراسة بالتعليم، بالإضافة إلى شرط عدم التزويج المبكر للفتيات المبكر دون السن القانوني للزواج وهو 18 سنة، وذلك حفاظاً على حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية وعلى أطفالها ما يهدد صحتهم وسلامتهم واستقرار الأسرة بشكل عام، كما أكدت أن التمكين الاقتصادي من أولويات الوزارة، والحملة تعمل على تسهيل الحصول على قروض وأصول إنتاجية لتحفيز الأسر الشابة على العمل والإنتاج.