التضامن تطلق «بالوعي مصر بتتغير» في المنيا بالشراكة مع «حياة كريمة»

أطلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حملة «بالوعي.. مصر بتتغير للأفضل» في المنيا، لتصل إلى محطتها الثانية عقب انطلاقها في 10 أكتوبر بمحافظة بني سويف، لتواصل الانطلاق في إطار المرحلة الأولى التي تضم: بني سويف، المنيا، أسيوط وسوهاج، وذلك بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة.

وشهد الإطلاق، الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، كما حضر أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وممثلي مؤسسة حياة كريمة، والقيادات المجتمعية والتنفيذية بمركز العدوة بمحافظة المنيا.

نشر لوعي بقضايا الزيادة السكانية والزواج المبكر والتمكين الاقتصادي

وتستهدف الحملة بحسب بيان عن وزارة التضامن الاجتماعي، القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تعمل في أكثر من 82 قرية ونجع بمحافظة المنيا، وتركز على نشر الوعي بشأن 4 قضايا أساسية تحتل أولوية قصوى على مسار التنمية، خاصة في النهضة التنموية التي تشهدها الدولة في الوقت الحالي، وتضم قضايا الزيادة السكانية والزواج المبكر والتمكين الاقتصادي وتنمية الطفولة المبكرة.

حصر الخدمات غير المُتاحة أو غير الكافية

وتركز الحملة على أهمية توجيه الأسر لأماكن تقديم الخدمات وإرشادهم على المستندات المطلوبة منهم، كما تستفيد الحملة من حصر الخدمات غير المُتاحة أو غير الكافية أثناء جولتها للعمل على توفيرها، إما من طرفها أو بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية والجمعيات الأهلية.

وحرصت وزارة التضامن الاجتماعي على وجود العاملين بالمديريات والإدارات الاجتماعية والقائمين على برنامج «تكافل وكرامة» للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين، والرد عليها من خلال التحقق من بيانات المواطنين المرقمنة على أجهزة التابلت.

وتشهد الحملة إضافة قوافل للرمد والعظام، وتوفير خدمة منصة التواصل التفاعلي 1442، حيث يكتب المواطن كلمة «منيا» ويرسلها على الرقم، لتظهر أماكن الحملة في المحافظة، ويتم توفير الأتوبيسات لنقل المواطنين للاستفادة من خدمات الحملة، ومن المتوقع وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف أسرة بكل مركز من المراكز الخمسة المستهدف الوصول إليها في محافظة المنيا، لتشمل نحو 75 ألف سيدة في سن الإنجاب، خاصة من تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 عاما.

التوعية بأضرار للزواج المبكر وفتح المجال لتعليم الفتيات

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الخدمات التي تقدمها الحملة من خلال نماذج محاكاة لبرامج «2 كفاية، التمكين الاقتصادي (فرصة)، الحضانات، والتوعية بأضرار للزواج المبكر وفتح المجال لتعليم الفتيات»، كما حرصت على لقاء المواطنين والاستماع لمطالبهم، وحثّت القباج المواطنين على التفاعل مع الحملة لما تقدمه من خدمة تساهم حقيقة في تصحيح العديد من المفاهيم الخاطئة، وتساهم في إحالتهم للخدمات الملائمة لاحتياجاتهم.

وشهدت القباج خلال الزيارة، عرضًا مسرحيًا تثقيفيًا وترفيهيًا قدمه شباب جمعية «تواصل»، وقد تناول القضايا المرجو توعية المجتمع بها وطرح حلول بسيطة لها، والذي لاقي إعجابا من الحضور.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد في محافظة المنيا للمرة الرابعة في عام واحد، مشيدة بالشراكة مع مؤسسة «حياة كريمة»، والتعاون من الجمعيات الأهلية ومنها «راعي مصر» وجمعية «تواصل»، خاصة أنّنا لا نستخدم أسلوب الوعظ في إيصال الرسائل، بل نستخدم أسلوب الحياة، حيث نجحت جمعية «تواصل» في إيصال جميع رسائل وخدمات الوزارة في مشاهد درامية بسيطة، وهو ما يلقي قبولًا كبيرًا في الشارع.

حياة كريمة

وأضافت القباج أنّ رئيس الجمهورية يحرص على توفير «حياة كريمة» للمواطنين، ودورنا كتنفيذيين إنجاز تلك التوجيهات الرئاسية وتحقيقها، وهو ما تعمل عليه جميع الوزارات الشريكة، مشددة على أنّ الوزارة ربطت الدعم النقدي بمشروطية الرعاية الصحية للأم والطفل والحاق الأطفال في سن الدراسة بالتعليم، إضافة إلى شرط عدم التزويج المبكر للفتيات المبكر دون السن القانوني للزواج وهو 18 سنة، وذلك حفاظا على حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية وعلى أطفالها، ما يهدد صحتهم وسلامتهم ويهدد استقرار الأسرة بشكل عام، كما أكدت أنّ التمكين الاقتصادي من أولويات الوزارة، والحملة تعمل على تسهيل الحصول على قروض وأصول إنتاجية لتحفيز الأسر الشابة على العمل والإنتاج.

من جانبه، قال الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، إنّ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعتمد على تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، والعمل على بناء الإنسان، ما يتطلب وجود محور للتوعية، وهو ما تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي من خلال حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة.

المواطن بحاجة دائمة للتوعية

وأضاف نائب محافظ المنيا، أنّ المواطن بحاجة دائمة للتوعية، وهو ما تفعله وزارة التضامن الاجتماعي عبر برامجها المتعددة والمختلفة، موجّها الشكر في الوقت ذاته لمؤسسة حياة كريمة على جهودها الكبيرة.

وخلال الزيارة، التقت وزيرة التضامن الاجتماعي عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المجلس القومي للمرأة، وعدد من القيادات المجتمعية والتنفيذية والعُمد والمشايخ بمركز العدوة بمحافظة المنيا، حيث استهلت الوزيرة زيارتها بإدارة حوار حول الخدمات والبرامج التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي وأنصتت إلى استفسارات ومقترحات الشركاء من الجهات كافة.

وأكدت أنّ الوزارة معنية بشكل أساسي ببناء الإنسان والاستثمار في الأجيال القادمة، وأثنت على دور الجمعيات الأهلية والرائدات المجتمعيات والمتطوعين في إحداث التأثير الإيجابي على المجتمعات المحلية وإلى تحقيق التغيير المطلوب الوصول إليه من أجل الوصول إلى التنمية العادلة والمستدامة للدولة المصرية.