محافظ القاهرة يشهد تخريج دفعة جديدة من برنامج «ديواني كفء»

شهد كل من اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، تخرج دفعة جديدة من برنامج «ديواني كفء»، وهي أولى الدفعات من العاملين بديوان عام المحافظة، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ضمت تلك الدفعة 58 متدرباً من حملة المؤهلات العليا في الفئة العمرية من 30 إلى 45 عاماً، ويهدف البرنامج إلى تلبية احتياجات المحافظة من حيث إعداد وتأهيل كوادرها البشرية للقيام بمهامهم على أكمل وجه، والارتقاء بتلك الكوادر في عدد من المجالات الرئيسية، ومنها القيادة وتولي المسئولية والإدارة والسياسة العامة والمجالات التكنولوجية.

رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة

وأشاد اللواء خالد عبد العال بدور الأكاديمية الوطنية للتدريب باعتبارها صرحًا وطنيًا استطاع أن يكتسب سمعة كبيرة محليًا وعالميًا فى فترة وجيزة، نتيجة جهد العاملين به، كما أشاد المحافظ بالاداء المتميز الذى تقوم به الأكاديمية فى رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال الفترة الماضية لتغييرهم للأفضل ورفع مستوى الوعي والخبرات العلمية التراكمية لديهم، بما يسهم بشكل أساسي في عملية التنمية الجارية حالياً، ويساعد على تمكين العاملين من أداء وظيفتهم بصورة أفضل، كما يصقل المهارات الشخصية والإدارية الخاصة بهم.

البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

وأكد محافظ القاهرة على وجود تعاون كبير بين المحافظة والأكاديمية أيضاً في العديد من المجالات الهامة، حيث يشترط اجتياز المتقدمين لمسابقات القيادات التي تجرى بالمحافظة اختبارات السمات بالأكاديمية لاستكمال إجراءات حصولهم على الوظائف كما تقدم محافظة القاهرة التدريب العملى لمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، عن طريق إكساب المتدربين خبرات من أرض الواقع، وتنمية قدراتهم على اتخاذ القرار ومواجهة الأزمات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا التدريب تم فى إطار البرتوكول الموقع بين المحافظة والأكاديمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالجهاز الإداري للدولة، وحرص المحافظة على الارتقاء بقدرات العنصر البشري بها، بما يتفق مع «رؤية مصر 2030»، وتمكين الشباب من تنمية مهاراتهم، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالشكل الأمثل، وخلال فترة زمنية محددة.

برامج تدريبية للعاملين بمحافظة القاهرة والمديريات

ولفت المحافظ إلى قيام الأكاديمية بتقديم البرامج التدريبية اللازمة في المجالات المختلفة للعاملين بمحافظة القاهرة والمديريات التابعة لها، والتي تتضمن عدة محاور من أهمها الاتجاهات المعاصرة في إدارة الموارد البشرية ، والأمن المعلوماتي، والعولمة والقيادة الرشيدة للمؤسسات، وإدارة التغيير ومقوماته، وإدارة المشروعات، والتخطيط الاستراتيجي الفعال، والعمل الجماعي وإدارة فرق العمل.

وأكد محافظ القاهرة على الاهتمام الذى توليه المحافظة لإعداد وتأهيل وتدريب القيادات والكوادر البشرية اللازمة للإدارة ومتابعة أداء مهامها ، بما يساعد في الارتقاء بمستوى العاملين بالمحافظة، ويسهم في إعداد صف ثان من الكوادر المحلية خاصة الشباب.

التوسع في التدريب وتأهيل الكوادر البشرية

كما أشاد المحافظ بالمتدربين الذين استطاعوا اجتياز الدورة الأولى وأثبتوا من خلال تفاعلهم الجاد بالتدريب، حرصهم على النهوض بأنفسهم وتطوير قدراتهم بما يصب فى صالح العمل، مطالباً المتدربين بتطبيق ما تعلموه عند عودتهم لأماكنهم، وأن يقوموا بنقل ما تعلموه إلى زملائهم، الذين لم يحظوا بحضور التدريب، لإحداث فرق ايجابى بأماكن عملهم.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة ستقوم بالتوسع في عمليات التدريب وتأهيل الكوادر البشرية بها من خلال البرتوكول الموقع مع الأكاديمية الوطنية للتدريب باعتبار التدريب أحد الآليات الأساسية فى رفع كفاءة العمل عبر إرسال دفعات جديدة من المتدربين.

ومن جانبها، رحبت الدكتورة رشا راغب باللواء خالد عبد العال، مؤكدةً أن محافظة القاهرة هي من أوائل المحافظات التي تلقى موظفوها التدريب ضمن برنامج «ديواني كفء»، وأضافت أن أهم ما يميز الأكاديمية هو البرامج التدريبية التي يتم إعدادها خصيصاً لتتناسب مع احتياجات متدربيها من مختلف الجهات والمؤسسات، كما أكدت على حرص الأكاديمية على التطوير الدائم لخدماتها بشكل عام، لخلق بيئة تدريبية خلاقة ومُبدعة.