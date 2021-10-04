محافظ القاهرة يحظر حرمان أي طالب من الحضور بسبب المصاريف

مع قرب بداية العام الدراسى الجديد 2021/ 2022، وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بقيادة محمد عطية، مدير المديرية، والإدارات التعليمية في نطاق العاصمة، بالاستعداد لاستقبال نحو 2 مليون طالب فى مختلف المراحل التعليمية، داخل 2200 مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية، من خلال التأكيد على عدة نقاط، وعدم التهاون فيها.

استعدادات القاهرة للعام الدراسي

- اتباع الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والتأكيد على ارتداء الكمامة والتطهير المستمر

- الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء طابور الصباح

- تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب بالمدرسة ومنع التدافع والتزاحم

- المحافظة على النظام وأعمال النظافة داخل المدرسة والفصول ودورات المياه

- تخصيص العمالة اللازمة لتنظيف الفصول خلال اليوم الدراسي

- استقبال أولياء الأمور والرد على تساؤلاتهم

عدم ربط حضور الطلاب بالمصروفات

- عدم ربط الحضور للمدرسة بسداد المصرفات، والحرص على انتظام الطلاب في الدراسة

- سداد رسوم الكتب عن الطلاب غير القادرين

- التشديد على عدم المعاقبة البدنية للطلاب من ضرب وخلافه، وأي تجاوز يواجه بالقانون

- على الأحياء تنظيف محيط المدارس وإنارتها وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين

- معالجة العجز الموجود بالمدارس باختيار المتطوع المناسب والمؤهل لذلك

- بمناسبة احتفالات أكتوبر، يتم ابراز دور القوات المسلحة في خوض الحروب وإقامة التنمية

- عدم غلق أي مدرسة إلا بعد التنسيق بين مدير المديرية مع الصحة

- عدم اقامة أي احتفالات أو أي فاعليات إلا بشكل محدود بالتنسيق مع مدير المديرية

- التشديد على توفير مناخ تربوي جاذب للطلاب

- تطعيم جميع العاملين والمعلمين بالمدارس قبل انطلاق العام الدراسي

- منع دخول المدرسة لأي موظف أو طالب دون ارتداء الكمامة

- توفير الإسعافات الأولية بالمدارس والتنسيق مع المستشفيات

- الحرص على توفير زائرة صحية وطبيب لكل عدد من المدارس