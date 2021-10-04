محافظ القاهرة يحظر حرمان أي طالب من الحضور بسبب المصاريف
«عبد العال» يوجه بالاستعداد لاستقبال 2 مليون طالب ويشدد على منع الضرب
كتب:
وائل فايز
10:56 م | الإثنين 04 أكتوبر 2021
المدارس تستعد للعام الدراسى
مع قرب بداية العام الدراسى الجديد 2021/ 2022، وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بقيادة محمد عطية، مدير المديرية، والإدارات التعليمية في نطاق العاصمة، بالاستعداد لاستقبال نحو 2 مليون طالب فى مختلف المراحل التعليمية، داخل 2200 مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية، من خلال التأكيد على عدة نقاط، وعدم التهاون فيها.
استعدادات القاهرة للعام الدراسي
- اتباع الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والتأكيد على ارتداء الكمامة والتطهير المستمر
- الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء طابور الصباح
- تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب بالمدرسة ومنع التدافع والتزاحم
- المحافظة على النظام وأعمال النظافة داخل المدرسة والفصول ودورات المياه
- تخصيص العمالة اللازمة لتنظيف الفصول خلال اليوم الدراسي
- استقبال أولياء الأمور والرد على تساؤلاتهم
عدم ربط حضور الطلاب بالمصروفات
- عدم ربط الحضور للمدرسة بسداد المصرفات، والحرص على انتظام الطلاب في الدراسة
- سداد رسوم الكتب عن الطلاب غير القادرين
- التشديد على عدم المعاقبة البدنية للطلاب من ضرب وخلافه، وأي تجاوز يواجه بالقانون
- على الأحياء تنظيف محيط المدارس وإنارتها وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين
- معالجة العجز الموجود بالمدارس باختيار المتطوع المناسب والمؤهل لذلك
- بمناسبة احتفالات أكتوبر، يتم ابراز دور القوات المسلحة في خوض الحروب وإقامة التنمية
- عدم غلق أي مدرسة إلا بعد التنسيق بين مدير المديرية مع الصحة
- عدم اقامة أي احتفالات أو أي فاعليات إلا بشكل محدود بالتنسيق مع مدير المديرية
- التشديد على توفير مناخ تربوي جاذب للطلاب
- تطعيم جميع العاملين والمعلمين بالمدارس قبل انطلاق العام الدراسي
- منع دخول المدرسة لأي موظف أو طالب دون ارتداء الكمامة
- توفير الإسعافات الأولية بالمدارس والتنسيق مع المستشفيات
- الحرص على توفير زائرة صحية وطبيب لكل عدد من المدارس