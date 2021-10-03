نائب محافظ القاهرة تستجيب لشكوى مواطنة بسبب الحشرات والقوارض

استجابت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لشكوى من مواطنة في حي السيدة زينب، بشأن تراكم مخلفات ورش بأرض فضاء بجوار العقار الذي تقطنه؛ مما تسبب في انتشار الحشرات والقوارض وانبعاث الروائح الكريهة إلى جانب تشويه المظهر العام.

وتوجهت نائب المحافظ مع المواطنة إلى موقع الشكوى، ووجهت الأجهزة التنفيذية بحي السيدة بالتعامل الفوري مع شكوى المواطنة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها.

حملة نظافة ورفع مخلفات

وكانت شنّت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، حملة نظافة ورفع مخلفات مكبرة في حي السيدة زينب، بالتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة؛ وذلك لمواجهة تردى المظهر العام وسوء حالة النظافة ببعض شوارع وأحياء المنطقة

وشددت نائبة المحافظ، على متابعة مستوى النظافة والانضباط بشوارع أحياء المنطقة وإطلاق حملة مكبرة استهدفت جميع شوارع وميادين حي السيدة زينب، بعدد كبير من المعدات والعمال، وتقسيم الحملة لشوارع وتقسيمات لإمكانية تنفيذها بشكل منظم.

رفع المخلفات وتراكمات القمامة

وأشارت نائب المحافظ - خلال جولتها لمتابعة أعمال النظافة في حي السيدة زينب - إلى أن المحافظة بدأت في رفع جميع المخلفات والتراكمات ومازالت الأعمال جارية؛ حيث يقوم بالإشراف على الأعمال الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس الحي والأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة

وأكدت: «أن الصحة العامة وسلامة المواطن هي أولى الأولويات خاصة في ظل انتشار الأوبئة والفيروسات، علاوة على إضفاء المظهر الحضاري لجميع الشوارع بما يتماشى مع الخطة الشاملة للتطوير والارتقاء بشوارع وميادين الأحياء وتحسين مستوى جميع الخدمات»، مشددة على محاسبة المقصرين في أداء عملهم والمتسببين في تردي المظهر العام للشوارع.

وطالبت بمتابعة حالة النظافة بالشوارع وتنفيذ حملات دورية لتحقيق الانضباط بجميع الشوراع، وإضفاء طابع حضاري، ومظهر جمالي راقٍ يميز شوارع المنطقة بالكامل.