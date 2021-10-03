محافظ القاهرة يقود حملة نظافة بحي السيدة زينب (صور)

قاد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، منذ قليل، حملة لتنطيف وتجميل وإنارة حي السيدة زينب، وذلك ضمن خطة منظومة النظافة الجديدة، بحضور اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة.

وشهد المحافظ اصطفاف معدات وسيارات هيئة النظافة بجوار سور مجرى العيون، حيث تم الدفع بأسطول السيارات وأبراج الإنارة وسيارات التشجير للقيام بأعمال تجميل وتشجير المسطحات الخضراء والشوارع والميادين داخل نطاق الحي، بمشاركة 350 عاملا و20 حاوية مكبس، و15 سيارة قلاب حمولة 20 طنا، و30 سيارة قلاب، وسيارات أبراج ولوادر، إضافة إلى البرج الجديد «هاي ماستر» الذي يصل ارتفاعه إلى 30 مترا.

رفع كفاءة أعمدة الإنارة

وسيتم خلال الحملة مراجعة ورفع كفاءة 588 عمود إنارة بشوارع حي السيدة زينب، مثل مجرى العيون والقصر العيني وبورسعيد والسد وخيرت والشيخ علي يوسف والكومي ومجلس النواب وبيرم التونسي.

وشدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على انطلاق أعمال النظافة والتجميل بكل شوارع القاهرة، والعمل على نيل رضا المواطن، والحد من أى شكاوى بسبب المخلفات، والعمل على استعادة المظهر الحضارى والجمالي لكل أحياء القاهرة، ومعاقبة أى مقصر فى ملف النظافة.

وأشار إلى رفع ما يقرب من 700 ألف م3 من المخلفات من محيط سور مجرى العيون خلال 15 يوم عمل، وباستخدام أحدث معدات الهيئة بالتنسيق مع وزارة الآثار شارك فيها 24 سيارة نقل مخلفات و3 لودر و5 بوك و2 حفار و60 عاملا.

حملة مكبرة لتطوير شوارع ومياديين السيدة زينب

وقال اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، إن الهيئة تعمل على تطوير وتجميل كل الأحياء. وأضاف لـ«الوطن»، أنه يتم التركيز على الجمع السكني للقمامة، مشددا على المتعهدين بعدم جمع أي أموال من السكان مقابل جمع القمامة، وعلى أي مواطن الإبلاغ عن أي حالة يطلب فها المتعهد أموالا لاتخاذ الإجراء القانونى ضده.