مي كساب تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا

كشفت الفنانة مي كساب، اليوم الثلاثاء، تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وكتبت مي، عبر حسابها على «فيس بوك»: «دائما وعد الله حق ألف حمد وشكر لله على الحب اللي لا يقدر بتمن من كل محنة منحة ومنحتي من الله هي الحب والاهتمام والعطاء من كل الناس اللي حواليا شكرا شكرا من قلبي وقوفكم جنبي بالأفعال والكلام والدعوات أكبر منحة من رب العالمين».

وأضافت: «الحمد لله أنا أحسن كتير بفضل الله وإن شاء الله أيام العزل تخلص على خير عشان جوزي وولادي وأبويا وحشوني قوي وأنا معاهم في نفس البيت بس إحساس أنك محروم من حضنهم صعب قوي، 14 يوما، يا رب يبقوا دول بس عشان مش هقدر أكتر من كده شكرا من قلبي لكل من ساندني عائلتي أصدقائي زملائي جمهوري.. حبكم حياة».

إصابة مي كساب بفيروس كورونا

وأعلنت الفنانة مي كساب، الأحد الماضي، إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت «مي» عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، تغريدة قالت فيها: «الحمد لله كورونا ادعو لي»، ولكنها لم توضح تفاصيل حالتها الصحية أو الأعراض التي ظهرت عليها.

حكاية «عقبال عوضك»

وحققت الفنانة مي كساب نجاحا كبيرا بحكاية «عقبال عوضك» من بطولة محمد جمعة، إيمان السيد، هالة فاخر، محمد حسني، رباب ممتاز، راندا عبد السلام، محمد حكيم، أحمد جمال سعيد، محمود عامر، سمر عبد الوهاب».

وتدور أحداث «عقبال عوضك» حول العنوسة وتأخر سن الزواج، ولكن بالصبر وانتظار النصيب تتحول الحياة إلى الأفضل.