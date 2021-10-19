مصطفى محمد مطلوب في الدوري الإنجليزي

أفادت تقارير صحفية تركية، اليوم الثلاثاء، أن هناك ناديًا إنجليزيا يرغب في التعاقد مع مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك والمعار إلى نادي جالاتا سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب صحيفة «فوتوماك» التركية، فإن هناك ناديا إنجليزيا أبدى رغبته في التعاقد مع مصطفى محمد خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بجانب العرض الفرنسي التي تلقاه اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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