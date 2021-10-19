طن «حشيش وبانجو» و30 كيلو «هيروين» في حملات بالسويس والإسماعيلية

في حملات أمنية مكبرة، استهدفت وزارة الداخلية عددأً من كبار مروجي المواد المخدرة، لتوجه إليهم ضربات استباقية، أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة في منطقة قناة السويس.

ووردت معلومات للواء هشام الزغبي، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد رصد ضباط الإدارة لعدد من التشكيلات العصابية في السويس والإسماعيلية، وقيامهم بترويج المواد المخدرة على نطاق واسع.

سقوط عاطل بنص طن «حشيش» في السويس

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني والأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن السويس، في استهداف تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المواد المخدرة.

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام تشكيل عصابي بالتخصص في ترويج مواد «الحشيش والأفيون» المخدرة، واتخاذهم من المناطق الجبلية بدائرة قسم شرطة عتاقة مسرحاً لتخزين وإخفاء المواد المخدرة.

وتمكنت حملة مكبرة من ضبط أحد المتهمين، أثناء استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة عتاقة بالسويس، وبتفتيش السيارة عثر بحوزته على 4850 «طربة» لمخدر «الحشيش»، تزن نصف طن، و8 كيلو من مخدر «الأفيون»، إضافة إلى عدد من الأقراص المخدرة.

وتحفظت الشرطة علي المضبوطات، التي قدرت قيمتها بحوالي 36 مليون جنيه، وحررت الشرطة المحاصر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

سقوط عاطل بربع طن «بانجو» في الإسماعيلية

وفي محافظة الإسماعيلية، كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برئاسة العميد مفيد فوزي، مدير منطقة سيناء والقناة، عن رصد أحد العناصر الاجرامية أثناء قيامه بترويج مخدر «البانجو» على نطاق واسع بدائرة المحافظة.

وكشفت تحريات فريق من ضباط مكافحة المخدرات، ضم العميد أحمد رمضان، رئيس منطقة الإسماعيلية، والعقداء أحمد بلبولة، وعلي عبد النبي، وأحمد عبد الله، وكلاء الإدارة، أن أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثاني الإسماعيلية، تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، واتخذ من دائرة قسم شرطة ثاني الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وباستهداف المتهم، أثناء استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثاني الإسماعيلية، تم ضبطه وبحوزته 100 لفافة لمخدر «البانجو»، تزن 250 كيلوجراماً، بالإضافة إلى 60 «طربة حشيش».

وتحفظت الشرطة على المواد المخدرة المضبوطة، التي قدرت قيمتها بحوالي 1.5 مليون جنيه، كما تحفظت على المتهم، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سقوط عاطل بالقنطرة بـ30 كيلو «هيروين» وربع طن «بانجو»

وفي مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية، رصدت وحدة المباحث، برئاسة المقدم محمد سكر، أحد العناصر الاجرامية لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة، خاصةً «الهيروين والبانحو».

وبتشكيل فريق بحث، بإشراف اللواء طلعت عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، والعميد محمد الطنيخي، رئيس مباحث المديرية، وضم ضباط وحدة مباحث القنطرة غرب، تمكنت إحدى المأموريات من استهداف المتهم وضبطه وبحوزته 200 كيلو من مخدر «البانجو»، و30 كيلو من مخدر «الهيروين»، وكمية من الطلقات والذخيرة.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات حوالي 15 مليون جنيه، فيما تحفظت الشرطة على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.