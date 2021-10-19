«المترو»: تطعيم 1899 عاملا بالخطين الأول والثاني بلقاح كورونا

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن تطعيم ما يقرب من 1899 عاملا وعاملة بالشركة، بلقاح فيروس كورونا حتى الآن، مشيرة إلى أنها تواصل العمل بالتنسيق مع مديرية الصحة بمحافظة القليوبية، بالقيام بتسجيل وتطعيم جميع العاملين بالشركة بالخطين الأول والثاني داخل المباني الإدارية وجميع المحطات وورش الصيانة، من خلال تواجد حملة التطعيم اليوم بمحطة الدمرداش بالخط الأول ومحطة السادات بالخط الأول والثاني، حيث قامت الحملة اليوم الثلاثاء بتسجيل وتطعيم 233 موظفا وموظفة بالشركة.

وقالت شركة مترو الأنفاق، في بيان لها اليوم، إن عدد العاملين الذين تلقوا لقاح كورونا وصلوا إلى 1899 عاملا منذ بداية حملة التطعيم في 13 سبتمبر الماضي وحتى الآن، موضحة أنها تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا.

استمرار حملات تطعيم العاملين بالمترو

وأكد أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أنه بناء على تعليمات المهندس علي الفضالي، رئيس مجلس إدارة الشركة، وبالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، بالاستمرار في العمل على تسجيل وتطعيم جميع العاملين بالمحطات وورش الصيانة بالخطين الأول والثاني على مدار الأيام القادمة لحين الانتهاء من تلقي جميع العاملين لقاحات فيروس كورونا.

«عبدالهادي»: لم نرصد أي حالات اشتباه بفيروس كورونا بين الركاب

وأشار «عبدالهادي»، إلى أن حركة مسير القطارات بالخطين الأول والثاني تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير التشغيل، مؤكدا أن الشركة لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الركاب منذ ظهور جائحة كورونا، منوهاً إلى أن جميع القطارات العاملة على الخطين الأول والثاني تخضع لعمليات تعقيم وتطهير قبل وبعد ساعات التشغيل للوقاية من كورونا، وللحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.