«القاضي»: توابع زلزال اليوم مستمرة ولكنها ليست محسوسة

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن منطقة شرق البحر المتوسط معروفه بنشاطها الزلزالي، مؤكدا أن زلزال كريت الذي وقع، اليوم، وشعر به عدد من سكان المحافظات المصرية، ولم تتجاوز مدته الـ10 ثوانٍ، مضيفا: «توابع زلزال اليوم مستمرة ولكنها ليست محسوسة».

زلزال اليوم يمتد لـ65 كيلومتر أسفل البحر

وأضاف «القاضي» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الزلزال الذي حدث اليوم كان عميقا ويمتد لـ65 كيلومتر أسفل البحر، وكان الشعور به بعدد من الأماكن وعلى رأسها القاهرة الكبرى، فالهزة الأرضية التي ضربت جزيرة كريت شعر بها سكان القاهرة ومحافظات الدلتا والإسكندرية.

إفريقيا تغوص أسفل القارة الأوروبية

وأوضح أن الزلزال يفيد باستكمال الصورة والوضع الجيولوجي والتكتوني المتكون، والقارة الإفريقية تغوص أسفل القارة الأوروبية، والمكان بين القارتين به نشاط زلزالي، خاصة في جزيرة كريت غرب تركيا وجنوب اليونان وإيطاليا وهي مناطق عليها نشاط مكثف.

ولفت إلى أنه في أعقاب حدوث الزلزال وقع تابعين له في نفس المكان بقوة 3.4 على مقياس ريختر، مستطردا: «عندنا في تصنيف الزلازل فيه 3 درجات، الصغرى تصل لـ3.5 ريختر، وحتى 5 ريختر متوسط، وزلزال النهارده فوق المتوسط شوية».

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن توابع الزلزال التي وقعت لم يشعر بها أحد لأنها تبتعد عن الزلزال الرئيسي، وقوتها كانت قليلة، مشيرا إلى أن درجة الشعور بالزلزال تعتمد على بعده من المركز وعمق الزلزال نفسه، وكلما كان الزلزال عميقا كلما كانت الدائرة الجغرافية لشعور المواطنين به أكبر، متابعا: «زلزال اليوم لو كان سطحي نسبيا مكنش حد شعر به في مصر كلها، وأكبر فترة حد شعر بالزال كان 10 ثواني، ومفيش أدنى خطورة على الأراضي المصرية كلها».

واستطرد: «أطلقنا دليل إرشادي لمواجه الزلازل فيجب على الإنسان الثبات في موقعه واتباع تعليمات السلطات المحلية والدفاع المدني والمحليات، وعدم التواجد بجوار الإكسسوارات أو الأشياء التي من الممكن أن تسقط عليه بسبب الهزة التي يحدثها الزلزال».