«التعليم» تكشف حقيقة منع مدرسة لغات طلابها من الدخول لعدم شراء الكتب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن منع مدرسة أون هليوبوليس للغات التابعة لإدارة النزهة التعليمية بالقاهرة، الطلاب الذين لم يشتروا الكتب الدراسية من دخول المدرسة، اعتباراً من 24 أكتوبر الجاري.

وكشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أنه تم التواصل مع إدارة المدرسة والتي نفت ما يتم تداوله بشأن منع الطلاب من دخول المدرسة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المديرية حريصة على متابعة سير العملية التعليمية في جميع المدارس الحكومية والخاصة، وتم التنبيه على جميع المدارس الخاصة بضرورة تنفيذ كافة التعليمات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم بشأن تنظيم سير العملية التعليمية.

إدارة النزهة تنفي الواقعة

كما أكد مصدر مسؤول بإدارة النزهة التعليمية، أنه لم ترد للمديرية أي قرارات بمنع الطالب من دخول المدرسة، موضحا أن المدرسة لم تمنع أي طالب من الدخول، وما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح ولا أساس له من الصحة.

ومن جانبه، قال هاني سدراك، الممثل القانوني لمدرسة أون هليوبوليس للغات، إن قرار منع الطلاب الذين لم يشتروا الكتب المدرسية من الدخول للمدرسة، عارٍ تماماً من الصحة ولا يوجد له أي دليل.

وأضاف «سدراك» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المدرسة لن تمنع طالب من دخولها على الإطلاق، مؤكداً أن الإدارة حريصة على تطبيق كافة التعليمات المنظمة للعملية التعليمية، والتي تصدرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن سير الدراسة في العام الدراسي الجديد 2021-2022.

تحويل الطالب لمدرسة حكومية

وأوضح الممثل القانوني للمدرسة، أنه في حالة عدم سداد الطالب لمدة عام يتم تحويله لمدرسة حكومية، وذلك طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك، مؤكداً أن قرار تحويل الطلاب الذين لم يسددوا مصروفات العام الدراسي الماضي 2020-2021 لمدرسة حكومية جاء بناءً على الكتاب الدوري رقم 6 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر العام الماضي، مؤكداً أن هذا القرار لا يسري على العام الجاري لحين صدور قرار جديد.

وتابع الممثل القانوني للمدرسة، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا قرار تحويل الطلاب لمدرسة حكومية للعام الماضي: «الناس فهمت الأمور غلط، ومفيش حاجة اسمها منع طالب من دخول المدرسة».