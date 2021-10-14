مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تبدأ فحص تحويلات الطلاب 2021

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يجرى حاليًا فحص أوراق تحويلات الطلاب 2021 في مختلف المراحل التعليمية بداية من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانية، موضحة أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة إعداد قائمة كاملة بأعداد الطلاب وكثافتها ومدى قدرتها على استيعاب طلاب جدد.

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تؤكد على مراعاة الكثافة الطلابية عند قبول طلبات التحويل

وقال المصدر مسؤول بالمديرية، إنه تم التنبيه على جميع الطلاب بضرورة استيفاء جميع الأوراق المطلوبة للتحويل، وذلك بالنسبة للطلاب الذين قدموا على موقع المديرية.

ولفت المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه هناك إقبال كبير على تسليم الأوراق المطلوبة للتحويل، موضحًا أنه تم التأكيد على جميع المدارس بضرورة مراعاة الكثافة الطلابية عند قبول طلبات التحويل.

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة: فحص تحويلات الطلاب من محافظة لأخرى

وأضاف المصدر، أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تعمل حاليًا على فحص تحويلات الطلاب 2021، وذلك للمقدمين للتحويل من إدارة تعليمية لأخرى ومن محافظة لأخرى، مشيرًا إلى أن الدراسة منتظمة في جميع المدارس اعتباراً من أول أيام العام الدراسي الجديد 2021-2022.

خطوات الحصول على نتيجة تحويلات الطلاب من موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

-الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من هنـــــا.

-الضغط على زر طلبات التحويل.

-الضغط على زر الاستعلام عن نتيجة التحويلات.

وفي سياق منفصل، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه سيتم تخفيض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية «زراعي - تجاري - فندقي- صناعي» للعام الدراسي الجديد 2021 - 2022، وذلك في إطار حرصها على الطلاب للحصول على فرص التعليم الفني المختلفة والتي يرغبون بها.

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة: سيتم النزول بالحد الأدنى طبقا للأماكن الشاغرة لكل مدرسة

وأكد الدكتور خالد عبده، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، أنه سيتم النزول بالمجموع عن الحد الأدنى طبقا للأماكن الشاغرة لكل مدرسة، موضحًا أن الحد الأدنى للقبول بنظام الخدمات صناعي 145 بالمدارس التي بها أماكن شاغرة، وفي فصول كهرباء مصر بنظام ثلاث سنوات 220 درجة و250 درجة لنظام الخمس سنوات، ويصل الحد الأدنى لفصول مهنية ملحقة بالمدارس الصناعية 180 للإعدادية المهنية والإعدادية العامة بالمدارس التي بها أماكن شاغرة.

وأضاف «عبده» في بيان له، أنه يتم حساب مجموع الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية كالآتي: «ضرب مجموع الدرجات الحاصل عليها الطالب × 280 على المجموع الكلى»، مؤكداً أنه سيتم النزول بالمجموع عن الحد الأدنى طبقا للأماكن الشاغرة لكل مدرسة.