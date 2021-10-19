السكة الحديد: طرح مزاد لخدمة تقديم المأكولات داخل القطارات الروسية

أعلنت هيئة السكة الحديد، طرح مزاد حق انتفاع لخدمة تقديم المأكولات والمشروبات داخل القطارات الروسية الجديدة ذات التهوية الديناميكية، على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، والتي تشمل عربات البوفية، مؤكدة أنه جرى تحديد ما يقرب من 13 قطارًا لطرحهم في المزاد.

مزاد لخدمة تقديم المأكولات داخل القطارات الروسية

أكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أن الهيئة بدأت طرح مزاد حق انتفاع لخدمة تقديم المأكولات والمشروبات داخل القطارات الروسية الجديدة ذات التهوية الديناميكية، بدءًا من صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه جرى تحديد مجموعة من الشروط الواجب اتباعها خلال عقد المزاد، بعد الحصول على كراسة الشروط، والتي بلغت قيمتها 575 جنيهًا، إلى جانب سداد قيمة التأمين المؤقت، من خلال دفع 100 جنيه، وذلك بعد توافر الشروط، كما حددت نحو 13 قطارًا يجرى عليهم المزاد، وهي:

1- قطار رقم 1203

2- قطار رقم 1008

3- قطار رقم 1011

وذلك على خط «القاهرة -أسوان»، وخط «القاهرة - الإسكندرية».

4- القطار رقم 1012

5- القطار رقم 1009

6- القطار رقم 28

وذلك على خط «القاهرة -أسوان»، وخط «القاهرة - الإسكندرية».

7- القطار رقم 164

8- القطار رقم 163

9- القطار رقم 18

وذلك على خط «القاهرة -أسوان»، و«خط القاهرة - الإسكندرية».

10- القطار رقم 23

11- القطار رقم 158

12- القطار رقم 157

13- القطار رقم 1108

وذلك على خط «القاهرة -أسوان»، و«خط القاهرة - الإسكندرية».

وأوضح المصدر، أن الهيئة تقوم بشكل يومي بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن هناك غرامة مالية فورية تصل إلى 50 جنيهًا على أي راكب يخالف تعليمات الهيئة، ويستقل القطارات بدون ارتداء الكمامات الطبية.