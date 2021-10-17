السكة الحديد: تحليل «PCR» إلزامي كل 3 أيام لأي عامل غير حاصل على اللقاح

بدأت هيئة السكة الحديد، توفير لقاح فيروس كورونا، لجميع العاملين بطوائف التشغيل والوظائف الحرجة، من سائقي القطارات ومساعدي قائدي القطارات وعمال المزلقانات وأبراج الإشارات ومشرفي القطارات والأمن الإداري والكمسارية، إضافة إلى الفنيين والمهندسين، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى كورونا، مؤكدة إلزام جميع العاملين من غير الحاصلين على لقاح كورونا، بإجراء تحليل PCR كل 3 أيام، موضحة أن الهيئة لم ترصد أي حالات إصابة بـ كورونا بين الركاب منذ ظهور الجائحة.

السكة الحديد: توفير لقاح كورونا لجميع العاملين بطوائف التشغيل والوظائف الحرجة

وقال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إنه بعد 60 يوما لن يتم السماح لأي عامل بدخول محطات السكة الحديد، لم يحصل لقاح كورونا، مؤكدًا أن أي عامل يرفض تلقي لقاح كورونا، سيخضع لتحليل PCR كل 3 أيام، منوهًا بأن الهدف من تطعيم جميع العاملين بطوائف التشغيل والوظائف الحرجة، الحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أن هناك العديد من قائدي القطارات وعمال المزلقانات تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه سيجري تطعيم جميع العاملين بكورونا، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم، وانتظام سير العمل داخل جميع محطات السكك الحديدية، منوهًا بأن جميع القطارات تعقم قبل وبعد ساعات التشغيل، للحد من انتشار فيروس كورونا.

انتظام حركة القطارات على الوجهين القبلي والبحري

ومن جهته، أوضح المهندس مصطفى أبوالمكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن حركة القطارات منتظمة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، علاوة على تنفيذ جميع الإجراءات الصارمة ضد كورونا، مؤكدًا أن هناك تعليمات مشددة بعدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.