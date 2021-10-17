السكة الحديد تبدأ تطعيم 33 ألف عامل بلقاح كورونا

قررت هيئة السكة الحديد، إخضاع جميع العاملين وعددهم نحو 33 ألف عامل في طوائف التشغيل والوظائف الحرجة من قائدي القطارات وعمال المزلقانات وعمال أبراج الإشارات ومشرفي القطارات والكمسارية والأمن الإداري، إضافة إلى الفنيين والمهندسين، لتطعيمهم ضد فيروس كورونا، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى كورونا، مشيرة إلى أنّ القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية يتم تعقيمها قبل انطلاق الرحلات، للحفاظ على سلامة وأمن الركاب المسافرين.

السكة الحديد: إخضاع العاملين للتطعيم ضد كورونا

وكشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، عن توافر لقاح كورونا للعاملين بالهيئة، من خلال مستشفى السكة الحديد، حيث سيتم عمل جدول بأسماء العاملين بطوائف التشغيل والوظائف الحرجة، وتحديد أيام معينة للتطعيم ضد كورونا، لعدم الإخلال بسير العمل، وحركة سير القطارات على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، منوها بأنّ الهيئة تنفذ الإجراءات الصارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، علاوة على إلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس.

مصدر: توفير لقاح كورونا لجميع العاملين بمستشفى السكة الحديد

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ كل عامل سيتلقى جرعتين من لقاح فيروس كورونا، وهناك تعليمات مشددة من قبل الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بضرورة تلقي لقاح كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين، وبالتالي انتظام العمل داخل محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية.

مصدر بـ«السكة الحديد»: كل عامل سيتلقى جرعتين من لقاح كورونا

ومن جهته، أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل لـ«الوطن»، أنّ تطعيم العاملين بالسكة الحديد ضد فيروس كورونا مهم للغاية، موضحا أنّ كورونا لم ينتهي بعد، ويجب تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس.