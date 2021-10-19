السعيد: جائزة التميز الحكومي تعكس شراكتنا الاستراتيجية مع الإمارات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أعمال جائزة مصر للتميز الحكومي لم تكن بمعزل عن التحديات التي واجهت العالم أجمع. جاء ذلك خلال كلمتها اليوم بحفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي، والمنعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الوزير محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبمشاركة عدد من الوزراء.

وأشارت السعيد، إلى إصرار فريق عمل الجائزة على استمرار أعمال الدورة الثانية، ليتم جني ثمار هذا العمل بإعلان أسماء الفائزين في كل فئة من فئات الجائزة وتكريمهم.

الوزيرة تقدم كلمة للفائزين بجائزة التميز الحكومي

ووجهت وزيرة التخطيط، كلمة للفائزين بجائزة التميز الحكومي قائلة: «لا يكفي التوصّل إلى النجاح المهم أن نستمر وأن نكون ناجحين.. فالنجاح هو بداية الطريق الصحيح نحو التميز والارتقاء بمؤسساتنا وتحقيق طموحات المواطنين الذين يحلمون بالجمهورية الجديدة».

واختتمت السعيد قولها، مؤكدة على حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على استمرار الشراكة الاستراتيجية في مختلف مجالات التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن بينها التعاون في مجال إنشاء مركز الخدمات الحكومية المتميز في أسوان، وملف بناء القدرات الحكومية في مجالات تعزيز ثقافة الابتكار في العمل والتوجيهات الاستراتيجية لاستشراف المستقبل وكذلك استراتيجية الاتصال الحكومي.

السعيد تشكر فريق جائزة التميز الحكومي بالوزارة

وتقدمت السعيد بالشكر لفريق جائزة التميز الحكومي بالوزارة، على إيمانهم بفكرة الجائزة ونشرها والتعاون مع مختلف الجهات لغرس وتنمية ثقافة التميز، كما هنأت الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية.

وشارك بالحفل اليوم ضيوف مصر من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ونخبة من الوزراء والسفراء وأعضاء المجالس النيابية وأعضاء الهيئات القضائية ورؤساء الجامعات، وكذا نخبة متميزة من الإعلاميين والمفكرين والمسئولين الحكوميين.