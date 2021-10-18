محافظ دمياط تبحث سبل تنفيذ مشروع التخطيط الحضري والبنية التحتية

بحثت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سُبل تنفيذ مشروع التخطيط الحضري والبنية التحتية، في المناطق والمجتمعات الأكثر احتياجًا بمحافظة دمياط، التي جرى اختيارها للمرحلة الأولى من برنامج «UPIMC»، الذى سيجري تنفيذه بـ4 دول حول العالم، وذلك لكون دمياط من المناطق التى تضم عدد من اللاجئين والمهاجرين.

محافظ دمياط تبحث تنفيذ مبادرات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا بالمناطق المهمشة

واطلعت «المحافظ»، على محاور البرنامج الذى يستهدف تحسين الخدمات والفرص الاجتماعية والاقتصادية، وتنفيذ مبادرات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا خاصة بالمناطق المهمشة والعمل على إدماجهم داخل المجتمع، علاوة على ذلك تنفيذ مشروع يحقق بناء قدرات وتأهيل الإدارة المحلية للتعامل بشكل كفء مع البرنامج.

محافظ دمياط تتابع آخر المستجدات بمشروع التنمية الحضرية المتكاملة

وتابعت المحافظ، آخر المستجدات بمشروع التنمية الحضرية المتكاملة «حيّنا»، الذى يأتى وفقاً للاتفاقية المبرمة بين وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والاقتصاد السويسرية، وذلك لإعادة إدارة الأراضى وترتيبها، ما يحقق عائد تشاركى على الأهالى والإدارة المحلية، وعائد تنموى واستثمارى، بالإضافة إلى الحد من الزحف والنمو العمرانى الغير مخطط.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ دمياط، اليوم بوفدً من مكتب مصر لهيئة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat والسفارة السويسرية يضم ميشيل هرارى نائب مدير مكتب التعاون الدولى بالسفارة و إيمان رضوان مدير المشروعات بالسفارة والدكتور عمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضارية بمكتب مصر لهيئة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبعض الممثلين عن الجانبين.