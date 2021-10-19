شروط حضور حفلات مهرجان الموسيقى العربية: ممنوع ارتداء الشورت

كشفت إدارة مهرجان الموسيقى العربية، برئاسة الفنانة جيهان مرسي، عن شروط أساسية، يجب على حضور حفلات الدورة الثلاثين، التي ستنطلق اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر المُقبل، لمدة 15 يومًا، الالتزام بها كاملة، دون التخلي عن أحد منها، حتى يخرج المشهد بشكلٍ عام، على مستوى عالٍ من الاحترافية.

وتستعرض «الوطن» قائمة الشروط التي وضعتها إدارة مهرجان الموسيقى العربية، وهم كالتالي:

شروط حضور حفلات مهرجان الموسيقى العربية

- غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم .

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

- غير مسموح بتحريك المقاعد.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ارتداء الزى اللائق بالمكان وممنوع ارتداء الشورت.

- ممنوع التصوير.

الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية

يذكر أنّ الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية، مُهداة إلى روح الموسيقار عبده داغر، والموسيقار جمال سلامة، وتضم 33 حفلًا على مدار 15 يومًا، بمُشاركة 101 فنانًا من بعض الدول العربية.

- اليوم الأول: 1 نوفمبر

مختارات من مؤلفات الموسيقار عبده داغر، بقيادة هاني فرحات، وكذلك مختارات من مؤلفات الموسيقار الدكتور جمال سلامة، وتحت عنوان «لمسة وفاء»، تُشارك الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة مقطوعة موسيقية من أعمال الأخير، بمُشاركة كمان الفنان حسن شرارة، وأحمد إبراهيم، وريهام عبد الحكيم، وياسر سليمان، بقيادة ناير الموجي.

- اليوم الثاني: 2 نوفمبر

حفل للفنان اللبناني زياد برجي، وكذلك حفل للفنانة سمير سعيد، بقيادة محمد عرام.

- اليوم الثالث: 3 نوفمبر

حفل الفنانة مي فاروق، والفنان السعودي عبادي الجوهر، تحت قيادة المايسترو سليم سحاب.

- اليوم الرابع: 4 نوفمبر

حفل للفنان مدحت صالح، تحت قيادة أحمد عامر، وأخر للفنانين نهى حافظ، وإبراهيم راشد، ورحاب عمر، ووليد حيدر، تحت قيادة الفنان عمرو سليم.

- اليوم الخامس: 5 نوفمبر

حفل للفنانة مروة ناجي، وآخر للفنان عاصي الحلاني، تحت قيادة المايسترو أحمد عامر

- اليوم السادس: 6 نوفمبر

حفل الفنان وائل جسار، تحت قيادة عادل عايش، وأخر للفنانين فرح الموجي، وأحمد عصام، وياسر سليمان، وإيمان عبد الغني، تحت قيادة إيهاب عبد الحميد.

- اليوم السابع: 7 نوفمبر

الاحتفال بمئوية الفنان وديع الصافي، حيث سيُحيي الفنان طوني وديع الصافي، حفلًا غنائيًا، بمُشاركة معين شريف، تحت قيادة سليم سحاب، وحفل آخر للفنانين محمد محسن وآيات فاروق، تحت قيادة أحمد عامر.

- اليوم الثامن: 8 نوفمبر

حفل للفنانة فايا يونان، وآخر للفنان مروان خوري، تحت قيادة مصطفى حلمي.

- اليوم التاسع: 9 نوفمبر

حفل للموسيقار عمر خيرت

- اليوم العاشر: 10 نوفمبر

حفل للفنان على الحجار تحت قيادة حازم القصبحي، وآخر للفنانين وعد البحري وحنان عصام وأحمد عفت.

- اليوم الحادي عشر: 11 نوفمبر

حفل للفنان هاني شاكر، تحت قيادة محمد الموجي، وآخر للفنانة كارمن سليمان، وكنزي، ومحمد حسن.

- اليوم الثاني عشر: 12 نوفمبر

حفل للفنان محمد عساف، ومحمد رشاد، وصابرين النجيلي، وآخر للفنانة جنات، تحت قيادة محمد الموجي.

- اليوم الثالث عشر: 13 نوفمبر

حفل الفنانة ريهام عبد الحكيم، وصابر الرباعي تحت قيادة هاني فرحات.

- اليوم الرابع عشر: 14 نوفمبر

حفل للفنانة أصالة، تحت قيادة مصطفى حلمي

- اليوم الخامس عشر: 15 نوفمبر

حفل الفنان ماجدة الرومي، تحت قيادة المايسترو نادر عباسي