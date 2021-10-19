«مجلس الدولة»: القاضيات يحصلن على حقوق دستورية أكثر من الرجال

قال المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، إن اليوم هو يوم مضيء من أيام المرأة المصرية، وحلف اليمين الدستورية للقاضيات الجدد، إنجاز للدولة الجديدة، لافتًا إلى أن 98 قاضية حلفت اليمين الدستورية، بعد صدور قرار من الرئيس السيسي، بتعيينهن في مجلس الدولة، والذي يعتبر حصنا للحقوق والحريات، مشيرا إلى أن القاضيات لديهن حقوق دستورية زيادة عن الرجال، مثل إجازة الوضع، وغيرها.

المرأة صاحبة ريادة

وأضاف «كرسوع»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن المرأة تبدع في مجال القضاء؛ فهي صاحبة ريادة وإبداع ولا بديل عن النجاح.

ولفت إلى أن اشتراطات اختيار هذه المجموعة هي نفس اشتراطات التعامل مع قاضي مجلس الدولة، مثل التفوق العلمي، والحصول على التقدير المرتفع، وكلهن حاصلات على تقديرات امتياز، وماجستير في القانون، وبعضهن حاصلات على درجة الدكتوراه، وكن يعملن في هيئات قضائية محترمة، وشاء الله أن يُفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي بنود الدستور وتعيين القاضيات، وصدر قرار تعيينهن في 3 أكتوبر، وأصبحن قاضيات زميلات بعد أداء اليمين الدستورية اليوم.

وتابع الأمين العام لمجلس الدولة، أن القاضيات الجديدات تسلمن عملهن بالفعل، لافتًا إلى أن مجلس الدولة هو حصن الحقوق والحريات وكل صاحبة حق سوف تحصل على حقها، مشددًا على أنه يجري مراعاة وضعهن الأسري، لأن غالبيتهن زوجات وأمهات، والعمل في المجلس يتسع للاستجابة إلى تحقيق المصلحة المشتركة سواء للعمل أو للعضو.

تهنئة للمرأة المصرية

وأعرب عن تهنئته للمرأة المصرية بهذه المناسبة، مشيرًا إلى أن أول الغيث قطرة، وتكون هناك تعيينات أخرى.