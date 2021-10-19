حملات لتمشيط غرب الإسكندرية بحثا عن كلب مسعور عقر 37 شخصاً

تكثف لجان مديرية الطب البيطري في الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، جهودها مع قوات الأمن، من أجل تمشيط منطقة «الكيلو 21» والعجمي، غرب الإسكندرية، وذلك من أجل القضاء على أحد الكلاب المسعورة، عقر 37 شخصاً اليوم، في المنطقة المذكورة، حيث لم يتم تحديد اسم الشارع .

لجان الطب البيطري في الإسكندرية لتمشيط المناطق

وقال الدكتور يوسف شباط، وكيل مديرية الطب البيطري في الإسكندرية، إن عمليات التمشيط مستمرة داخل منطقة الكيلو 21 والعجمي هانوفيل، غرب المدينة الساحلية، وذلك فور وصول البلاغ، لافتاً إلى أن عملية التمشيط تتم من أجل منع تواجد أي كلب مسعور، إضافة إلى البحث عن الكلب المسعور، الذي قام بمهاجمة المواطنين.

أعراض الكلب المسعور

وأضاف أن الكلب المسعور تظهر عليه الأعراض، والتي من أهمها عدم تناول الطعام، ووجود دم في الفم، والسير في خط مستقيم، إضافة إلى وقوع أسنانه، لافتاً إلى أن عملية التمشيط تتم يومياً داخل مناطق غرب الإسكندرية، مؤكداً أنه بعيداً عن هذا الحادث، تقوم المديرية بنزول لجان إلى مناطق غرب بصفة يومية، من أجل منع سير الكلاب المسعورة في الشوارع، ومنعها من عقر المواطنين، خاصة الأطفال الصغار.

كلب مسعور في الإسكندرية

كانت منطقة غرب الإسكندرية شهدت اليوم الثلاثاء، قيام كلب مسعور بعقر عدد من المواطنين في أحد الشوارع بمنطقة العامرية، غرب الإسكندرية، فيما لم يجري القضاء على الكلب حتى الآن.

واقعة عقر كلب مسعور 37 شخصاً

تلقى قسم شرطة العامرية أول بلاغ من الأهالي بالواقعة، فانتقلت قوة من القسم ومديرية الطب البيطري إلى موقع البلاغ، حيث تبين قيام كلب مسعور بمهاجمة المارة بالمنطقة المشار إليها، ما تسبب في حالة من الذعر، وإصابة 37 شخصاً، جرى نقلهم إلى مستشفى العامرية العام، وتم خروجهم عقب حقنهم بالمصل، وتلقيهم العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة في قسم شرطة العامرية أول، ويجري العرض على النيابة العامة.