كلب مسعور يعقر 37 شخصا بالإسكندرية.. والطب البيطري يتحرك

أصاب الذعر أهالي أحد شوارع المنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية، بعد عقر كلب مسعور لـ37 شخصا، ولم يجري القضاء عليه حتى الآن، ما أدى إلى مخاوف لدى البعض من أهالي المنطقة، إذ جرى إبلاغ مديرية الطب البيطري التي تكثف البحث بدورها.

بدأت الواقعة، حين تلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية، بتلقي قسم شرطة العامرية أول، بلاغًا من الأهالي بالواقعة، فانتقلت قوة من القسم، ومديرية الطب البيطري إلى موقع البلاغ.

كلب مسعور طارد 37 شخصا في الإسكندرية

تبين من الفحص، مطاردة كلب مسعور المارة بالمنطقة المشار إليه، ما تسبب في حالة من الذعر وإصابة 37 شخصا، وجرى نقلهم إلى مستشفى العامرية العام، وجار خروجهم عقب حقنهم بالمصل، وتلقيهم العلاج اللازم.

شهود العيان: جار مطاردة الكلب المسعور

ووفقا لشهود عيان، جار مطاردة الكلب، ولم يجري القضاء عليه حتى الآن، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة في قسم شرطة العامرية أول، وجار العرض على النيابة العامة.

الطب البيطري يكثف البحث عن الكلب المسعور

وأكد مصدر بمديرية الطب البيطري لـ«الوطن»، أنه يجري تكثيف البحث عن الكلب من أجل القضاء عليه، حرصا على سلامة المواطنين.

وأوضح أن المديرية تستقبل في الوقت الراهن، البلاغات الخاصة بالكلاب الضالة، والتعامل معها بشكل فوري، من أجل سلامة المواطنين.