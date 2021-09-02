حملة بيطرية للقضاء على كلب مسعور عقر 4 أشخاص بالمنوفية

عقر كلب مسعور 4 أشخاص في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والحصول على المصل الخاص بعقر الكلاب، تحت إشراف أطباء مديرية الصحة بمحافظة المنوفية.

بيطري المنوفية يكشف كواليس القضاء على الكلب المسعور

وأكد الدكتور عادل حصحص، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، أنه تلقى بلاغاً بوجود كلب مسعور، عقر عدداً من المواطنين في مدينة تلا، وجرى التعامل مع الكلب المسعور، والقضاء عليه، قبل سقوط ضحايا آخرين، وجرى إخطار كافة الجهات المعنية بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

حقيقة عقر «ثعلب» 4 أشخاص في تلا

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الخميس، أن عدداً من الأشخاص أثاروا الذعر بين الأهالي في تلا، بعد الحديث عن «ضبع» أو «ثعلب»، قام بعقر بعض المواطنين، نافياً كل ما تردد في هذا الشأن، مشدداً على أن الواقعة لكلب مسعور، جرى القضاء عليه، وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفي وقت سابق، تلقت إدارة الطب البيطرى بمنوف إخطارًا من أهالى قرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، يفيد بتلقى بلاغ بالعثور على حمير نافقة، وعلى الفور جرى تشكيل لجنة من أطباء الإدارة البيطرية للتوجه إلى مكان الواقعة لمناظرتها وكتابة تقرير بالصفة التشريحية.

وكشف تقرير الطب البيطرى بالمنوفية أن الحمير النافقة كاملة ولا يوجد بها فقد بالأعضاء لطمأنة الأهالى من عدم استخدام تلك اللحوم للأكل، وأوصت لجنة الطب البيطرى بدفن تلك الحمير بطريقة آمنة وصحية فى المدفن الصحى.

وعلق الدكتور عادل عبد المنعم مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، على الواقعة بأن الغرض من حدوثها حصول التجار على الجلود لبيعها.