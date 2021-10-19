«القرش» عقب حصوله على جائزة التميز الحكومي: نتاج عمل مشترك

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إنه سعيد بحصوله على جائزة التميز الحكومي، فئة الإدارة العليا، وتكريمه من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، موجها الشكر لقيادته في وزارة الزراعة على دعمهم وكل زملائه على مساعدتهم في الحصول على الجائزة.

القرش: نهدف لتحقيق الأهداف التي وضعتها الوزارة

وأضاف «القرش» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجائزة نتاج عمل مشترك مع زملائه في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث يعمل الجميع على تحقيق الأهداف الموضوعة من قبل القيادة السياسية لتحقيق خطط الدولة في التنمية بسرعة ودقة، لافتا إلى أنه يشرف بجانب عمله كمتحدث رسمي لوزارة الزراعة، على مشروع «برايم» أو مشروع دعم صغار المزارعين، والذي بدأ منذ سبعة أعوام، وهو مشروع استطاع أن يقدم إنجازات كبيرة ويحدث طفرات جديدة.

القرش: مشروع برايم يترجم اهتمام الدولة بالمزارع الصغير

وتابع أن المشروع، يترجم اهتمام الدولة بالمزارع الصغير، كأحد العناصر الأساسية، في المنظومة الزراعية في مصر، لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة مصر حتى عام 2030، والتي أعطت مساحة كبيرة من اهتماماتها لمجال الزراعة وصغار المزارعين.

يذكر أنه أعلنت منذ قليل، نتائج جائزة مصر للتميز الحكومي الدورة الثانية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فئات الجائزة المختلفة، والتي تشمل جائزة التميز الفردي، وتتضمن أفضل موظف حكومي وأفضل فريق عمل، بالإضافة إلى جائزة الابتكار والإبداع المؤسسي، وجائزة المواقع المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، فضلًا عن جائزة القيادات المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وكذا المؤسسة المتميزة.

جائزة مصر للتميز الحكومي

وجائزة مصر للتميز الحكومي، هي جائزة وطنية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف لتحقيق تنمية وتطوير الجهاز الإداري للدولة، من خلال تحقيق خطة التنمية المستدامة، وبما يساهم في تعزيز التنافس الإيجابي الفعال والبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة.