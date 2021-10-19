أخبار البحيرة اليوم.. جثة مسنة داخل «شوال» ومصرع وإصابة 6 في حادث

شهدت محافظة البحيرة عدداً من الأحداث على مدار اليوم الثلاثاء، كان من أهمها قيام إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بدیوان عام المحافظة، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وإدارة مراقبة الأغذية، بتنفيذ حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 7 «شكائر» سمسم، زنة 50 كيلوجرام بدون علامات، و100 قطعة حلاوة «عروسة المولد» غير صالحة.

حملة تفتيشية على المصالح الحكومية والخدمية

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملة تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية والخدمية، لمتابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية، أسفرت عن إحالة 53 من العاملين للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني.

وأشار محافظ البحيرة أن إجمالي ما تم فحصه من طلاب الريف والحضر حتى ثاني أيام مبادرة علاج سوء التغذية لتلاميذ البحيرة، بلغ 29 ألف و952 طالباً وطالبة، حيث تم فحص 21000 من طلاب القطاع الريفي، وفحص 8925 من طلاب الحضر.

إزالة 40 حالة تعديات بنطاق 7 مراكز

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عدداً من الحملات لإزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة، لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فوراً للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، أسفرت عن إزالة 40 حالة تعديات بنطاق 7 مراكز، بإجمالي مساحة بلغت 3100 متر مربع.

مصرع سيدة وإصابة 3 في تصادم «توكتوك» وملاكي

ولقيت سيدة مصرعها فيما أصيب 3 أشخاص بجروح جراء حادث تصادم سيارة ملاكي مع «توكتوك»، على طريق مصر إسكندرية الزراعي، أمام قرية «التوفيقية»، بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بالانتقال والفحص تبين مصرع «إيناس ممدوح دربالة»، 57 سنة، كما أصيب كل من «أحمد علي عبد العزيز»، 25 سنة، مقيم إيتاي البارود، و«محمد السيد أحمد أبو شعرة»، 40 سنة، من دمنهور، و«صابحة الشحات كامل»، 42 سنة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شاب سقط من الطابق الرابع بالدلنجات

كما لقي شاب مصرعه جراء سقوطه من الطابق الرابع بمنزله في عزبة «صادق»، التابعة لمركز الدلنجات، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

وبالفحص تبين وفاة «ابراهيم شعبان إبراهيم مصطفى»، 18 سنة، وجرى حفظ الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

الملتقى الطلابي الأول بكلية التربية جامعة دمنهور

ونظمت كلية التربية بجامعة دمنهور الملتقى الطلابي الأول، لإعلان انطلاق المبادرة التي تتبناها الجامعة، من خلال كلية التربية بمركز ومدينة كفر الدوار، والتي تتمثل في قيام طلاب الكلية بالتوسع في فتح فصول جديدة بالمدينة والمركز، بهدف الوصول إلى «كفر الدوار بلا أمية»، حيث تم توزيع عدد 710 طلاب على مناطق وقرى كفر الدوار.

ونجح فريق من أطباء قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الأطفال التخصصي في البحيرة، فى اجراء عملية منظار بالغة الدقة، لإصلاح عيب خلقي نادر بالحنجرة مع تجنب إجراء شق حنجري لطفلة تبلغ من العمر 3 شهور.