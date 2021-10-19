توزيع شربات الموز احتفالا بالمولد النبوي في الإسكندرية بـ«الباتيناج»

في محاولة للحفاظ على العادة السنوية لأهالي الإسكندرية، احتفالا بالمولد النبوي الشريف، وزع شباب من المحافظة بـ«الباتيناج»، شربات الموز على المارة في شوارع محطة الرمل وسط المدينة الساحلية، لتهئنتهم بمولد النبوي مع تناول شربات الموز.

شربات الموز احتفالا بالمولد النبوي في الإسكندرية

بابتسامة حاول شباب الإسكندرية رسم الفرحة على قلوب المارة في الشارع، أثناء السير احتفالا بالمولد النبوي الشريف من خلال عادة الإسكندرانية، بتوزيع شربات الموز احتفالا بهذه المناسبة، التي يحتفل بها العالم العربي والإسلامي.

وقال عبد العزيز بدوي، أحد الشباب المتطوعين، أن هذه العادة طيبة في محاولة للتهنئة، وإرسال رسالة الحب والسلام والاحتفال بذكرى ميلاد النبي، لافتا إلى أن الإسكندرانية في مختلف الشوارع تحيي هذه الذكرى، من خلال توزيع الشربات في الشوارع.

الإسكندرية تحتفل بالمولد النبوي الشريف

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، احتفل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور ما يقرب من 150 طفل من ذوي الهمم ودور الأيتام والأمهات المسنين بدار الهنا، وذلك داخل استاد الإسكندرية الرياضي الدولي.

وهنأ المحافظ، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

وأكد الشريف، أن ذكرى المولد النبوى مناسبة طيبة عطرة للتأمل في جوهر ومقاصد الرسالة التي تلقاها النبي الكريم، ما يعطي لنا الكثير من الدروس، أهمها مواجهة الصعاب بعمل دؤوب لا ينقطع مهما كانت التحديات، أسوة بنبي الأمة عليه أفضل الصلاة والسلام.