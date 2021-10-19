خسائر فادحة في حريق التهم 20 منزلا وحظيرة بسوهاج.. «صور»

عاش الأهالي بمنطقة الدهور غرب مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، ليلة حزينة وقاسية مرت عليهم كأنها دهرا، إثر اندلاع حريق مروع التهم 10 منازل و 10 حظائر ماشية، وخلف الحريق أضرارا كبيرة في منازل المواطنين، تمثلت في احتراق أثاث المنازل ومبالغ مالية ونفوق رؤوس ماشية وطيور، ولا يعرف السكان السبب الرئيسي لاندلاع الحريق الذي دمر ممتلكاتهم وتمكنت قوات الحماية المدنية بعد الدفع بـ10 سيارات إطفاء من إخماد النيران.

النيران اندلعت بحظيرة ماشية وامتدت لباقي الحظائر والمنازل المجاورة

يروي سكان المنطقة لـ«الوطن»، لحظات الرعب التي عاشوها مؤكدين أن الحريق اندلع في تمام الساعة الواحدة ظهرا، ولم يتم إخماد النيران إلا بحلول السادسة مساء، ليعيش الأهالي حالة من الفزع والرعب طوال 5 ساعات، إلى أن تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وقال محمد علي، أحد سكان المنطقة أن الأهالي بمركز العسيرات قضوا ليلة حزينة، ولا يعرفون السبب الرئيسي وراء الحريق، لافتا إلى أن النيران بدأت في الساعة الواحدة ظهرا بحظيرة ماشية، وظلت النيران تنتقل من حظيرة لأخرى إلى أن وصلت للمنازل، ودمرت النيران 10 حظائر ماشية، و10 منازل، مؤكدا أن الخسائر فادحة.

وأضاف أن النيران التهمت أثاث المنازل والأجهزة الكهربائية، وأتت علي جهازي عروسين، ومبالغ مالية وذهب، وتسببت في نفوق عدد كبير من الحيوانات هي رأس مال سكان المنطقة، مؤكدا أن الأضرار أكبر من أن يتحملها الأهالي البسطاء، مطالبا بتدخل الدولة وصرف تعويضات للمضارين.

محافظ سوهاج يكلف بحصر الأضرار تمهيدا لتعويض الاهالي

من جانبه، كلف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، السكرتير العام المساعد، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ورئيس مدينة المنشاه، بالانتقال إلى مكان الحريق، وحصر الأضرار الناجمة عن الحريق، وتعويض الأهالي عن تلك الأضرار، كما كلف مديرية الطب البيطري، بالانتقال واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص من الحيوانات النافقة، وكلف الوحدة المحلية لقرية أولاد حمزة بالإنتقال بالمعدات اللازمة لإزالة آثار الحريق.