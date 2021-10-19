غوريلا تحاول طرح محمد رمضان على الأرض «فيديو»

نشر مروض الحيوانات المفترسة، الشاب الإماراتي حميد بقيش، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات، تيك توك، للفنان محمد رمضان، من داخل حديقته في الإمارات.

وظهر محمد رمضان، في مقطع الفيديو، وهو يتجول بصحبة الغوريلا، التي حاولت إيقاعه على الأرض، إلا أنه نجح في إنقاذ الموقف وتمكن من الابتعاد عنها.

وكان الفنان محمد رمضان، قد نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، صورة له من داخل الطائرة، مُعلقًا عليها: «في البداية كنت بسافر بقطر درجة تالتة إسكندرية علشان أعرض مسرحيتي، وكنت أنا وأصحابي بنشرب حاجة ساقعة في القطر ونحكي ونضحك ومبسوطين»، مضيفًا «والله لو حيرتوني بين راحة بال زمان ودلوقتي، أكيد هختار دلوقتي بضحك أكتر ومرتاح أكتر».

وأعلن المنتج سيف عريبي، عن تعاونه مع الفنان محمد رمضان وأحمد الفيشاوي، في عمل فني جديد، تحت عنوان «مستر زيرو»، حيث إنه لم يكشف تفاصيله بعد، سواء كان فيلما سينمائيا أو أغنية جديدة، إذ أعلنا تصالحهما أمس الإثنين، على هامش مهرجان الجونة السينمائي.