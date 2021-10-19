مهرجان الجونة يعتذر لجمهور المغرب بسبب محمد رمضان

اعتذر مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة، برئاسة انتشال التميمي، اليوم، إلى الشعب المغربي؛ لتغافل المهرجان عن تقديم الفنان المغربي ريدوان والملحن نعمان بلعياشي، والمشاركين لمحمد رمضان في الأغنية الرسمية للافتتاح «جو البنات».

خطأ غير مقصود في الإعداد للحفل

وأصدر مهرجان الجونة السينمائي، بيانا رسميا، يعتذر خلاله للمغرب، وجاء نصه كالتالي: «تقدم إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، اعتذارا رسميا للشعب المغربي الشقيق عن عدم تقديم النجم العالمي من أصل مغربي ريدوان، والملحن المغربي نعمان بلعياشي، خلال حفل الافتتاح، وتود التوضيح أن ما حدث هو خطأ غير مقصود في الإعداد للحفل، وتعرب عن أسفها لوقوع ذلك».

قامات فنية عالمية

وأكدت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، احترامها الكامل لمشاركة الفنانين باعتبارهما قامات فنية عالمية ذات شعبية هائلة في المغرب والعالم العربي، وتقديرها للإنتاج الفني لهؤلاء المطربين، وتتوجه بجزيل الشكر لكلا من الفنان ريدوان والملحن نعمان بلعياشي، على الأداء المتميز الذي تم تقديمه خلال حفل الافتتاح.

اعتزاز بالمشاركة المغربية في مهرجان الجونة

كما أعربت إدارة المهرجان عن اعتزازها بالمشاركات المغربية في مهرجان الجونة بكافة دوراته سواء من الأفلام المغربية المشاركة أو صناع الأفلام أو كافة الحضور المشاركين.

ناردين فرج تكشف تفاصيل الأزمة

وكشفت الإعلامية ناردين فرج، مُقدمة حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، في وقت سابق اليوم، كواليس هذا الخطأ، بعد تقديمها محمد رمضان فقط، دون تقديم الفنان المغربي ريدوان والملحن نعمان بلعياشي.

وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «لم أبلغ بأي صورة أن هناك فنانين مشاركين لمحمد رمضان في الأغنية، ولم يطلب مني المنظمون حضور بروفات الأغنية لأنه حسب الجدول لم تكن مهمتي من الأساس تقديم الأغنية على خشبة المسرح وهو ما يفسر عدم معرفتي باسم الأغنية والنجوم المشاركين فيها».