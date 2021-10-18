أحمد السقا يغادر الجونة تاركاً أسرته ليعود مع الختام

غادر أمس الفنان أحمد السقا مدينة الجونة متجهاً للقاهرة لاستكمال العمل على بعض مشروعاته الفنية الجديدة ومنها مسلسل الاختيار 3، الذى أعلن رسمياً عن التحضير له في ندوته الخاصة التكريمية بمهرجان الجونة.

السقا يغادر مهرجان الجونة السينمائي

وعلمت «الوطن» أن أحمد السقا ترك زوجته مها الصغير ووالدتها نادية العلايلي وأولاده الثلاثة في الجونة من أجل العودة لهم مع حفل الختام المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل.

وكانت زوجة السقا ونجله الصغير حمزة قد ظهرا على ريد كاربت فيلم ريش أمس لأول مرة، وقام حمزة بتقديم حركات قتالية محاولا تقليد والده وشعر بالخجل حين ما أرادت وسائل الإعلام إجراء أحاديث صحفية معه فغادر مسرعا من السجادة الحمراء.

تكريم أحمد السقا في مهرجان الجونة

يذكر أن الفنان أحمد السقا، كان قد حضر حفل افتتاح مهرجان الجونة الذي انطلق يوم الخميس الماضي، وحصل على جائزة الإنجاز الإبداعي، من قبل المهرجان وسلمته الجائزة الفنانة هند صبري.

وفي اليوم التالي، أقيم المؤتمر الصحفي الخاص بتكريم الفنان أحمد السقا، وخلال المؤتمر كشف عن كثير من الأسرار الخاصة بحياته الفنية، وعن أصعب المشاهد التي تعرض لها، كما كشف عن أنه دارس للأكشن وكيفية تنفيذه.

وليس هذا فقط، ولكنه كشف عن مفاجأة لجمهوره بأنه سيكون بطل الجزء الثالث من مسلسل الاختيار ويشاركه فيه كل من الفنان أحمد عز والفنان كريم عبدالعزيز.