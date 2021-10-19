أحمد السقا: قد أكون أقل الممثلين موهبة لكني أكثرهم اجتهادا

أكد الفنان أحمد السقا، أنه شعر بأن «العداد اتصفر» بعد تكريمه في النسخة الجارية من مهرجان الجونة السينمائي، موضحا أنه يتعامل الآن كالتلميذ الذي يرغب في التفوق من جديد، بعدما حقق نجاح كبير من قبل، كاشفا أنه يرى نفسه قد يكون من أقل الممثلين موهبة، لكن في نفس الوقت يستطيع أن يزعم بأنه من أكثرهم اجتهادا.

وأوضح «السقا»، خلال حديث مسجل مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الثلاثاء، أن الفنان عادة ما يتم تكريمه بالمهرجانات في آواخر مشواره الفني، ولكن تكريمه جعله يدخل في تحدي جديد سيحاول من خلاله أن يقدم أعمالا كثيرة على نفس مستوى الأعمال السابقة التي أوصلته إلى هذا التكريم.

أحمد السقا: «ركبي بتخبط قبل تصوير أي دور جديد»

وأشار «السقا» إلى أنه مازال يشعر بخوف كبير قبل تصوير المشاهد الأولى لأي شخصية يتحمس إليها، مضيفا: «ركبي بتخبط في بعضها وإيدي بتترعش من الخوف»، موضحا أنه حتى الآن يذاكر جيدا قبل أي دور يقدمه، مثلما اعتاد منذ بداتيه.

أحمد السقا: بتعلم من أي ممثل مهما كان سنه

وأوضح أنه يتعلم من أي ممثل مهما كان سنه، كاشفا أنه لا يحرج من التواصل مع أي فنان قدم عمل جيد، ليهنئه عليه وعلى الجودة التي قدمها بهذا العمل، حتى ولو كان ممثل أصغر منه سنا.

أحمد السقا: أشعر بسعادة كبيرة حين أجد ممثل مجتهد

وأردف «السقا» أنه قد يكون أقل الممثلين موهبة، لكنه يؤكد في نفس الوقت أنه من أكثر الممثلين اجتهادا، كاشفا أنه يشعر بسعادة كبيرة حين يرى ممثل مجتهد لأنه يحب الاجتهاد بشكل كبير.

وكرمت إدارة مهرجان الجونة الفنان أحمد السقا عن مجمل أعماله، خلال حفل افتتاح الدورة الجارية من المهرجان.

وبعد التكريم، تحدث «السقا» في كلمة طويلة عن وصية والداه له، كما أهدى هذا التكريم إلى أكثر من شخص كان من بينهم والداته وزوجته وجميع زملائه بالوسط الفني.